Toskana Vadisi Sergisi açılıyor

İtalya’nın ünlü Toskana Vadisi’ni fotoğraf sanatçılarının gözünden anlatan “Toskana Vadisi” adlı karma fotoğraf sergisi Manisa Mos- Art Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşacak.

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ile İtalya’daki Il Cupolone Kulübü tarafından düzenlenen, çoğu Toskanalı olan 26 sanatçının fotoğraflarından oluşan serginin açılışı 22 Ocak Salı günü saat 18.00’de yapılacak.

Sergide çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri tarafından yüzyıllardır şekillendirilen ve pek çok ünlü sanatçıya ilham kaynağı olmuş Toskana Vadisi’nin eşsiz manzaraları, vadi sakinlerinin günlük yaşamlarını ve vadinin dört mevsimini anlatan 39 fotoğraf yer alacak. Serginin hayata geçirilmesine katkı sağlayan İzmirli Fotoğraf Sanatçısı Selim Bonfil, “Geçtiğimiz yıllarda Il Cupolone, İFOD’u İtalya’da ağırladı. Biz de hem İtalya’daki kardeş kulübümüz olan Il Cupolone’yi evimizde ağırlamak hem de geçen yıl açılan Mos-Art Sanat Galerisi’ne destek olmak amacıyla sergi açmayı düşündük. Sergide bulunan fotoğrafları Toskanalı Fotoğraf Sanatçısı Virgilio Bardossi ile birlikte 300 fotoğrafın arasından seçtik” diye konuştu.

Sanatseverler sergiyi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin geçen yıl hizmete giren sanat galerisi Mos- Art Sanat Galerisi’nde hafta içi 12.00-14.30 saatleri arasında gezebilecek.

Sergide yer alan sanatçılar:

Michele Alderighi, Alessandro Bellini, Virgilio Bardossi, Pier Francesco Baroni, Valentina Bellini, Marco Berni, Giuseppe Bernini, Simone Boddi, Luciano Cardonati, Alessandro Cencetti, Mario Cioni,

Eugenio Fieni, Michele Macinai, Bruno Madeddu, Massimo Martini, Gianluca Mazzeschi, Paolo Mugnai, Enrico Patacca, Rina Piccini, Simone Sabatini, Piero Sbrana, Roberta Silvestro, Riccardo Tomelleri, Giuseppe Tomelleri, Fabio Tulli, Massimo Vannozzi, Massimo Tommi