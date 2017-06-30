Transformers 5 Son Şövalye filmi eleştirileri

Yeni Transformers filmi 'The Last Knight' filmi 23 Haziranda vizyona girdi. Haftasonu tüm dünyada 68 milyon dolar gişe hasılatı yaptı, bu tabi ki o haftaki diğer filmlere göre daha yüksek. Ancak henüz önceki Transformers filmlerinin gişe hasılatının çok altında.

Yeni Transformers filmi 'The Last Knight' filmi 23 Haziranda vizyona girdi. Haftasonu tüm dünyada 68 milyon dolar gişe hasılatı yaptı, bu tabi ki o haftaki diğer filmlere göre daha yüksek. Ancak henüz önceki Transformers filmlerinin gişe hasılatının çok altında. En başarılı olduğu ülke, Çin’de bile, çok büyük bir ses getirmedi. Micheal Bay’in yönetmenliği yaptığı ve de serinin 5. ve son filmi olan Transformers, eleştirmenler tarafından iyi değerlendirilmedi. Servet değerindeki bir bütçeyle çekilmiş bu son Transformers filmini pek de ayakta alkışlayamıyoruz.

Siz son filmi beğendiniz mi bilmiyoruz, ya da daha hala gitmeniz ama biz size dünyada büyük yankı uyandıran Transformers 5 filmi ile ilgili yorumları aktarmak istedik:

En güçlü sinema otoritelerinden olan Rotten Tomatoes, filme %15 puanı layık gördü ve ekledi: ‘Acaba bu Transformers serisinin en kötü filmi miydi? Yoksa bu senenin de en kötü filmi mi olacak?’.



Eleştirmenlerin Transformers filmi hakkındaki ortak görüşü, hikayeyi takip etmenin zor olduğu ve de eski Transformers filmleri gibi heyecanlı ve eğlenceli olmadığı yönünde. Bazı eleştirmenler de bu filmin Micheal Bay’in son filmi olduğu için artık pek de umursamadığını söylüyor.

İşte eleştirmenlerin ‘Transformers 5 Son Şövalye’ hakkındaki yorumları:

Hikaye çok karışık, anlaması ve anlatması çok zor. Biraz nostalji katmaya çalışılmış ama bir blockbuster hiti yaratma çabası içinde karmaşıklaşmış. ‘Hikayeyi anlamadım ki, sana anlatabileyim’ diyor bir izleyici. Star – Telegram’ın söylediği gibi: ‘Film çok gürültülü ama karman çorman, karışık ama aslında çok da basit’, ya da ScreenCrush’ı yorumu: ‘Ya bu film çok karışık, ya da ben anlayamayacak kadar aptalım’. ‘Süper kahraman hikayelerine ve hayranlarına güvenerek sündürülmüş hikayelerden biri daha.’ diyor Rotten Tomatoes.

Diğer kötü filmler bunun yanında iyi kalır. Efsanevi Rock grubu Rolling Stones’un yorumu: ‘Micheal Bay’in her Transformers filmi yönettiğinde, Transformers efsanesi biraz daha ölüyor. Ve bu Transformers 5 filmi bu yazın diğer filmlerin muhteşem eserler gibi gösterecek’

Micheal Bay artık Transformers’ı umursamıyor. Ünlü Independent gazetesinin yorumu: ‘Micheal Bay yine servet sayılabilecek bir parayı kuru gürültüye harcamış’. Paste’in eleştirisi: ‘En üzücü olan nokta da, sanırız artık Micheal Bay’in Transformers’u şu ya da bu şekilde umursamadığı’.

Anthony Hopkins gibi değerli bir usta aktör harcanmış. Concrete Playground’un yorumu: ‘Anthony Hopkins’i bir müsvedde parçası gibi harcamış ve atmışlar’

Filmin en merak uyandıran kısımları çok kısa ve az. The New Yorker gazetesinin yorumu: ‘Filmdeki en güzel sahneler – robotların en güzel saf detaylı görüntüleri, sembollerin anlatımı, nedense çok hızlı gösteriliyor ama çok kısa ve az. Daha da detaylı anlatılmalıydı.

Daha önceki Transformers filmleri de çok muhteşem değillerdi ama en azından daha eğlenceliydi. Son Transformers 5 Son Şövalye filmi hiç eğlenceli değil. Coming Soon’un yorumu: ‘Micheal Bay’in daha önceki filmlerini heyecanla beklerdik ama bu seferki çok sıkıcı idi’

Transformers Son Şövalye filmi 21 Haziran’da Amerika’da, 22 Haziran’da İngiltere’de ve 23 Haziran’da ülkemizde yayınlandı. En iyisi siz eleştirmenlerin yorumunu bir kenera bırakın ve kendiniz yorumlayın.

Transformers: Son Şövalye filminin figürleri oyuncakları da çıkmış durumda. Tıpkı filmdeki karakterler gibi ince detaylara sahip Transformers oyuncakları filmdeki görüntüleri aratmıyor. Son Şövalye filminin oyuncakları tıpkı filmdeki gibi robota veya araca kolaylıkla dönüşebiliyor, hareket edebiliyorlar. Filmdeki karakterlerle neredeyse bire bir yapılmış görüntüleri ise oldukça dikkat çekiyor. Transformers’ın en yeni oyuncaklarına Karakter Dükkanı web sitesinden ulaşmanız mümkün. Optimus Prime, Bumblebee, Grimlock, Barricade ve birçok karakterin en yeni oyuncakları Karakter Dükkanı’nda.