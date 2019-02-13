Trio Anka, sevgililer için söyledi

Trio Anka Grubu, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Akdeniz ve Latin aşk şarkılarından oluşan Sevgililer Günü'ne özel bir konser verdi.

Trio Anka, sevgililer için söyledi
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:23

Burcu Özkan - İzmirli ünlü Tenor Ayhan Uştuk'un, viyolonselde Demet Kıyıcı ve gitarda Kağan Korad ile 2012 yılında bir araya gelerek kurdukları Trio Anka, Sevgililer Günü özel konserinde İzmirli sanatseverlerle buluştu. Grubun gitar ve viyolonsel ile 1800'lü yıllara uzanan İspanyolca ve Türkçe eserlerden oluşan kombinasyonunları izleyiciler zevkle dinledi.

Trio Anka'nın dünyada pek örneği olmayan enstrüman kombinasyonunun içindeki gitar ve şan müzisyenlerin öncelikli olarak bu birlikteliği en karakteristik yansıtan Akdeniz ve Latin kökenli bir program oluşturmasında etkili olduğunu dile getiren Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni aynı zamanda İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Teyfik Rodos, "Sevgililer Günü için farklı bir grubu ağırladık, Trio Anka Grubu'na bu özel gece için çok teşekkür ediyorum. Dünyada örneğine pek sık rastlanmayan enstrüman kombinasyonu sayesinde Akdeniz ve Latin kökenli özgün bir repertuara sahip grubu İzmirli sanatseverlerle buluşturmaktan çok mutlu olduk. Çok sesli müziğin farklı türleri ile oluşan bu tür gruplarımızı sanatseverlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etiketler; #Trio Anka #karşıyaka belediyesi #Hikmet Şimşek Sanat Merkezi #sevgililer günü
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