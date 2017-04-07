Tüm Zamanların En iyi Fantastik Dizileri

Sleepy HollowBildiğiniz üzere “Sleepy Hollow” yani “Hayalet Süvari” 1999 yılında beyaz perdeye aktarılmış; filmde başrolleri Ichabod Crane rolü ile Johnny Depp, Katrina Van Tassel rolü ile Christina Ricci, Hessian Horseman rolünü deneyimli aktör Christopher Walken canlandırmıştı. Konusune gelirsek Ichabod Crane’in bir şekilde günümüze gelerek bir yandan modern teknolojiye uyum sağlama çabasını bir yandan da azılı düşmanı Atsız Süvari’nin yeniden ortaya çıkması sonucu dedektif Abby Archer ile bir araya gelerek düşmanıyla tekrar savaşmaya başlamasını konu alacak. Diziye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.harikadizi5.com/sleepy-hollow
SupernaturalYayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir dizidir. Dizinin konusu ise 2 ana karakterden oluşuyor. Bunlardan biri Sam Winchester diğer Dean Winchester, doğaüstü yaratıkları avlamayı meslek haline getirmiş bu iki kardeşin hikâyesi annelerin bilinmeyen bir doğaüstü varlık tarafından öldürülmesiyle başlar. Sonra babaları tarafından avcı olarak yetiştirilirler. Sam her şeyden uzak bir yaşam sürerken bir gün abisinin gelişiyle babasının kaybolduğunu öğrenir. Babalarını aramak için tekrar bir araya gelirler. Dizide aksiyon sahnelerine bolca yer verilmektedir. Fantastik severler için kesinlikle tavsiye edilecek bir dizidir. Diziye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.harikadizi5.com/supernatural