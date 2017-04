Tüm Zamanların En iyi Fantastik Dizileri

Fantastik dizi izlemek isteyenlere fikir olabilecek her biri birbirinden etkileyici ve mutlaka izlemeniz gereken dizileri sizler için derledik.

Sleepy Hollow

Bildiğiniz üzere “Sleepy Hollow” yani “Hayalet Süvari” 1999 yılında beyaz perdeye aktarılmış; filmde başrolleri Ichabod Crane rolü ile Johnny Depp, Katrina Van Tassel rolü ile Christina Ricci, Hessian Horseman rolünü deneyimli aktör Christopher Walken canlandırmıştı. Konusune gelirsek Ichabod Crane’in bir şekilde günümüze gelerek bir yandan modern teknolojiye uyum sağlama çabasını bir yandan da azılı düşmanı Atsız Süvari’nin yeniden ortaya çıkması sonucu dedektif Abby Archer ile bir araya gelerek düşmanıyla tekrar savaşmaya başlamasını konu alacak. Diziye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Supernatural

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir dizidir. Dizinin konusu ise 2 ana karakterden oluşuyor. Bunlardan biri Sam Winchester diğer Dean Winchester, doğaüstü yaratıkları avlamayı meslek haline getirmiş bu iki kardeşin hikâyesi annelerin bilinmeyen bir doğaüstü varlık tarafından öldürülmesiyle başlar. Sonra babaları tarafından avcı olarak yetiştirilirler. Sam her şeyden uzak bir yaşam sürerken bir gün abisinin gelişiyle babasının kaybolduğunu öğrenir. Babalarını aramak için tekrar bir araya gelirler. Dizide aksiyon sahnelerine bolca yer verilmektedir. Fantastik severler için kesinlikle tavsiye edilecek bir dizidir. Diziye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Once Upon a Time

Fantastik kurgusuyla oldukça ilgi çeken bir başka dizi ise Once Upon a Time. Cindrella'dan Pinokyo'ya, Pamuk Prenses'e birçok masal kahramanını iç içe geçmiş hikayesiyle barındıran fantastik bir dizi, Once Upon A Time. 28 yaşında olan Emma Swan terkedildiğinde bebekti. Laneti kırması için dünyaya gönderilen Emma'nın bu sihirli dünyadan haberi olmasa da, 10 yaşındaki oğlu Henry her şeyi biliyor. Diziye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

