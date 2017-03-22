'Türk Resminin Köşe Taşları' Folkart Gallery'de

Folkart Gallery, 130 ressamın özel eserlerinin ilk kez birlikte yer aldığı 'Türk Resminin Köşe Taşları' isimli sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, yarın açılıyor

Folkart Gallery, sekizinci sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Folkart Gallery'de yarın ziyarete açılacak 'Türk Resminin Köşe Taşları' isimli sergide, Türk resim sanatına yön veren 130 sanatçının eserleri yer alacak. Sergide Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi, Hoca Ali Rıza, Halife II. Abdülmecid, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Naci Kalmukoğlu, Burhan Doğançay gibi Türk resmine damga vuran 130 sanatçının eserleri ilk defa biraraya gelecek. Serginin direktörlüğünü Fahri Özdemir üstlenirken, küratörlüğünü ise İlkay S. Deniz yapıyor. Sergi 24 Mart 2017-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Tarihi bilgiler



Sergide Türk resim tarihinin en önemli sanatçılarının eserleri yer alacak. 'Türk Resminin Köşe Taşları' adlı sergi, koleksiyonerlerin ellerinde bulunan özel eserleri 'sanatseverlerle paylaşma arzusu'nun çok iyi ve ilk örneklerinden birini oluşturuyor. Sanatseverler, artık sonsuzluğa uğurlanan sanatçıların eserlerini ilk kez birlikte görmüş olacaklar, ayrıca dönem karşılaştırması yapabilecek. Sergide, Akademik resimden Osman Hamdi kuşağına, romantizmden Çallı/1914 kuşağına; izlenimcilikten müstakiller grubuna; konstrüktivist imzalardan yeniler grubuna kadar, Türk resminin bütün eğilimleri temsil ediliyor. Ayrıca yine aynı sergide, halk sanatı üyeleri, dışavurumcu, postmodern tavır gözeten sanatçıların eserleri de görülebilecek. Klasik, modern ve post modern sanat yapıtlarının yer aldığı sergide, manzaralar, portre ve oto-portreler, natürmortlar, farklı kompozisyonlar sanatseverleri bekliyor olacak.



Sanata değer



Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Gallery'nin bugüne kadar 7 sergiye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Mesut Sancak, Folkart Gallery'nin sürdürülebilir 'kurumsal sosyal sorumluluk' projesi kapsamında, 'sanata değer vermek' ve 'sanatçıları el üstünde tutmak' anlayışı ile hareket ettiğini belirtirken, İzmir'de sanatı ve sanatçıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sancak, yeni sergiyi değerlendirirken şöyle konuştu: 'Folkart Gallery, bugüne kadar Picasso'dan Dali'ye, Rodin'den Abidin Dino'ya, Salgado'dan Robert Capa'ya kadar çok değerli sanatçıların eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yedinci sergimiz olan 'Sevmek Güzel Meslek Reis' adlı Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi ile galeriye ilgi daha da arttı. Şimdi ise Türk resmine damga vuran isimlerin eserlerini Folkart Gallery'de misafir edeceğiz. Hoca Ali Rıza, Abidin Dino, Şeker Ahmet Paşa, Cuma Ocaklı gibi Türk resim sanatına damga vuran büyük isimlerin eserlerini sergileyeceğiz.'

Mesut Sancak, Türk resmine yön vermiş, hepsi birbirinden anlamlı, çok değerli bu eserleri sanatseverlerle buluşturdukları için büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.





Sergide eserleri yer alan sanatçılar



Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi, Süleyman Seyyid, Fahri Kaptan, Halil Paşa, Hasan Rıza, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Rıfat Çeteci, Bahriyeli İsmail Hakkı, Halife II. Abdülmecid, Osman Asaf, Ömer Adil, Üsküdarlı Cevat, Ahmet Bedri, Mehmet Muazzez Özduygu, Kadri Aytolon, Diyarbakırlı Tahsin, Hüsnü Tengüz, Şevket Dağ, Mehmet Ali Laga, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Hikmet Onat İbrahim Çallı, Ali Rıza Beyazıt, Fuat Soyhan, Refet Başokçu, Feyhaman Duran, Mihri Müşfik, Şerif Renkgörür, Hüseyin Avni Lifij, Müfide Kadri, Namık İsmail, Hayri Çizel, Vecihi Bereketoğlu, Melek Celal Sofu, Naci Kalmukoğlu, Cevat Erkul, Eşref Üren, Pertev Boyar, Elif Naci, İbrahim Safi, İhsan Cemal Karaburçak, Cemal Tollu, Şeref Akdik, Münif Fehim, Cevat Dereli, Hamit Görele, Saim Özeren, Zeki Kocamemi, Abidin Elderoğlu, Fahrelnisa Zeid, Fahrettin Arkunlar, Kemal Zeren, Malik Aksel, Selahattin Teoman, Refik Epikman, Ali Karsan, Fikret Mualla, Şefik Bursalı, Ahmet Uzelli, Ali Avni Çelebi, Edip Hakkı Köseoğlu, Mahmut Cûda, Ayetullah Sümer, Hale Asaf, Zeki Faik İzer, Arif Kaptan, Halil Dikmen, Nurullah Berk, Turgut Zaim, Ziya Keseroğlu, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Sabri Berkel, Bedia Güleryüz, İlhami Demirci, Salih Nuri Urallı, Ercüment Kalmuk, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Bingöl, Abidin Dino, Hulusi Mercan, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Nuri İyem, Selim Turan, Adnan Varınca, Şükriye Dikmen, Turgut Atalay, Avni Arbaş, Hasan Kavruk, Leyla Gamsız, Mustafa Esirkuş, Kayıhan Keskinok, Mehmet Pesen, Nejad Melih Devrim, Neşet Günal, Mübin Orhan, Nedim Günsür, Adnan Turani, Osman Zeki Oral, Şeref Bigalı, Cemil Eren, Fikret Otyam, Nevzat Akoral, Nuri Abaç, Orhan Peker, Hüseyin Yüce, Burhan Doğançay, Nihat Tandoğan, Ömer Uluç Yaşar Yeniceli, Erol Akyavaş, Necdet Kalay, Duran Karaca, Fethi Arda, Burhan Uygur, Asım İşler, Cuma Ocaklı, Söbütay Özer, Zekai Ormancı.