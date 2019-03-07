Türkanime ve anime izleyenler için Doğaüstü filmler:

Anime filmi deyince, insanın ilk aklına gelen doğaüstü olayların olduğu animelerdir.

Çizimle oluştuğu için animeler, hayal gücünün sınırları ile animenin sınırları örtüşür. Türkanime ve anime izle meyi sevenler de tam da bu sebepten dolayı anime izle meyi severler. İşte Türkanime izleyicileri için iki muhteşem anime:

Türkçede “Yürek Bağı” anlamına gelen animemizin orijinal ismi Kokoro Connect olarak karşımıza çıkıyor. Türkanime ve anime i zle meyi sevenler için, Doğaüstü, Dram, Komedi, Okul, Romantizm, Slice of Life türlerini içerir. 17 bölümden oluşur ve film, 5 lise öğrencisinin olağan dışı yaşadıklarını konu alıyor. Taichi, Nagase, Inaba, Yui ve Aoki, kendi kurdukları Kültür Araştırma Kulübü’nün üyeleridir. Bu 5 arkadaş, başkasının gözüyle dünyaya bakmanın nasıl olacağını merak ederler. Günün birinde aniden, nedenini bilmedikleri bir sebepten dolayı ruhları kendi bedenlerinden çıkarak birbirlerinin bedenlerine girmeye başlar. Vücut değiştirme olayı rastgele süregelir ve kimin hangi arkadaşının vücuduna geçeceği belli değildir. Bu beş arkadaş ne olup bittiğini anlamaya çalışırlar, ellerinden geldiği kadar birbirlerinin vücut değişikliği sırasında, kollamaya ve aynı zamanda kendilerini yeniden keşfetmeye başlarlar. Bu süre içinde bundan sonra başkalarının gözüyle de dünyaya bakarak yeni tecrübeler kazanırlar. Türkanime ve anime izle mekten keyif alanların bu doğaüstü olayların gerçekleştiği filmi izlemek isteyeceklerini umuyorum.

Shingeki no Kyojin

Yapım yılı 2013 olan film, Türkanime ve anime i zle meyi sevenlerin en beğendiği animeler arasında yer almaktadır. İnsanların ve devlerin yaşadığı bir dünyada, insanlar devler tarafından sürekli saldırıya uğrayarak öldürülmektedir. Bu durumdan kurtulmak, huzurlu yaşayabilmek için, devlerin ulaşamayacağı yükseklikte, surlarla çevrili şehirler kurmuşlardır ve uzun yıllar devlerin saldırısından korunmuşlardır. Eren ve ablası Mikasa, bu surlarla çevrili şehirde yaşamaktadır. Eren, bu surların güvenlik için yeterli olmadığını düşünmektedir ve surların dışındaki dünyayı görmek istemektedir. Birgün, devasa büyüklükte bir dev bu şehre saldırır ve surlarda bir delik açar. Bu açılan delikten, diğer devler, şehre akın ederler ve şehri yakıp yıkarlar. İki kardeş bu saldırıdan sağ kurtulmayı başarır fakat devler, Eren'in gözü önünde annesini katleder. Eren ve Mikasa, bundan sonra hayatlarını devlerle savaşmaya ve annelerinin intikamını almaya adarlar. İki kardeş devlerle mücadele etmek için askeri eğitime katılırlar ve onlar için mücadele başlar. Türkanime ve anime i zle yicilerinin, 25 bölümden oluşan bu filmi tekrar tekrar izlemek isteyeceklerinden eminim.