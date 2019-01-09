Türkiye'de kişi başına yedi kitap düşüyor

Geçen yıl 410 milyon 641 bin 305 adet kitap basıldı. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 7.18. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre basılan kitap sayısı 2017'de 407 milyon 739 bin 8 iken, 2018'de 410 milyon 641 bin 305'e yükseldi.

En fazla kitap basılan alan 215 milyon 370 bin 387 ile eğitim kategorisi oldu. Bu kategori ders ve test kitaplarından oluşuyor. Yetişkin kategorisinde 74 milyon 484 bin 289, inanç kategorisinde 44 milyon 431 bin 96, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 273 bin 395, yetişkin kurgu kategorisinde 24 milyon 719 bin 651, ithal yayın kategorisinde 5 milyon 901 bin 479 ve akademik alanda ise 4 milyon 461 bin 8 adet kitap basıldı. Bu da kişi başına düşen kitap sayısının 7.18 olduğunu ortaya koyuyor. Belirli bir gereksinim sonucu tüketilen eğitim, inanç ve akademik alandaki kitaplar haricindeki roman, öykü, şiir gibi kurgu ile araştırma-inceleme kategorisindeki kitapların sayısı ise 146 milyon 378 bin 814. Bu rakamlar kitap kopyalarının sayısına işaret ediyor.