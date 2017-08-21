Türkiye'nin ilk 4 boyutlu filmi, Eylül'de vizyonda

Türk yapımı korku filmi serisi Siccin’in 4’üncüsü 1 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak. Siccin 4, Türkiye’nin ilk 4 boyutlu (4dx) filmi olma özelliği de taşıyor

Yapımcılığını Muhteşem Tözüm, yönetmenliğini Alper Mestçi’nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda ise Mirza Metin, Yasemin Kurttekin ve Sebahat Adalar'ın da yer aldığı Siccin 4, 1 Eylül’de vizyona girecek. Güney Kore’de gerçekleştirilen 30 günlük bir çalışmanın ardından 4 boyutlu gösterim için de hazır hale getirilen film, Türkiye’nin ilk 4 boyutlu (4dx) filmi olarak tarihe geçecek. Yönetmen Alper Mestçi, 4 boyutlu yayınlanacak Siccin 4’ün hem Türk sinemasında, hem de korku filmleri tarihinde bir milat olacağını söyledi.





4DX TEKNOLOJİSİ NEDİR?



CJ 4DPLEX tarafından geliştirilen 4DX teknolojisi, Avrupa’daki yüksek başarı performansı ile kendini kanıtlamış bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. 4DX teknolojisi, hareket, titreşim, su, ışık efektleri, koku ve diğer unsurları kullanarak sinema izleyicisini gerçek anlamda filme dahil eden bir deneyim sunuyor.