Türkiye'nin Yüzleri Avrupa'da

TÜRGÖK'ün de katılımcı olarak yer aldığı ve ev sahipliğini Avrupa Parlamentosu Milletvekili Miltiadis Kyrkos'un yaptığı 'Faces of Turkey' (Türkiye'nin Yüzleri) Sergisi Avrupa Parlamentosu'nda sergilendi.

Burcu Şahin - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Belçika'daki Türk iş insanları derneklerinin temsilcileri ve Avrupalı parlamenterlerin katıldığı açılış töreninde sergiye katılım gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birer konuşma yaparak faaliyetleri hakkında konuklara bilgi verdi. Sergide, Türkiye'yi temsil eden 11 sivil toplum kuruluşunun (AÇEV, ÇYDD, Darüşşafaka, Kırmızı Kurdele, Koruncuk, LÖSEV, Mor Çatı, SosyalBen, TEGV, Tohum Otizm, TÜRGÖK) temsilcileri ve eğitmen Cevat Ayna ile Dilek Livaneli yer aldı.

TÜRGÖK için önemli bir tanıtım

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kuruluşunun 15. yılında böyle bir sergiye davet edilmekten büyük bir gurur duyduklarını ve Brüksel'deki sergi açılışına katılan tüm konuklara yaptıkları faaliyetleri anlatarak Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nı (TÜRGÖK) tanıttıklarını ifade etti. Yazgan, Brüksel'de ayrıca Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nu da ziyaret ettiklerini belirterek, faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

15 yıl önce İzmir'de kurulan ve Türkiye adını taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir platformda İzmir'i de temsil etmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirten Yazgan, "Avukat Gültekin Yazgan tarafından görmeyenlerin eğitimlerine ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, onların gereksinim duydukları sesli ve kabartma kitapları üretmek amacıyla kurulan TÜRGÖK, tüm Türkiye ve yurtdışındaki görmeyen üyelerine; gönüllülerinin desteği ile ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürmekte" diye konuştu.