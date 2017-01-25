Uğur Mumcu, şiirlerle anıldı

Otomobiline konulan bombayla katledilen Uğur Mumcu ölümünün 24. yılında Gaziemir’de barış şiirleriyle anıldı. Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı duygusal anmada konuşan Şenol: “Yıllar öncesinden bugünleri gören, bugünlerimize ışık tutan Mumcu’yu daha iyi anlıyoruz”

Aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Türk basını ve demokrasisinin simge ismi gazeteci-yazar Uğur Mumcu katledilişinin 24. yılında Gaziemir Belediyesi’nce düzenlenen programda anıldı. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde; Nazım Oyuncuları Gülşen Tuncer, Orhan Aydın, Ayşegül Alpak, Levent Ülgen, Metin Coşkun ‘Barış Barış Barış’ adlı müzikli gösterilerini sahneledi. Müzisyen Emin İgüs’te bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküleriyle oyunculara eşlik etti.



Alman şair ve oyun yazarı Bertolt Brecht’in barış dizeleriyle başlayan gösteride, dünyaca ünlü şair ve yazarların yanı sıra Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Ahmet Arif, Ataol Behramoğlu, Enver Gökçe’nin de aralarında bulunduğu Türkiye’nin ünlü düşünür, şair ve yazarlarının barış üzerine şiirlerini, usta oyuncular seslendirdi. Sanatçıların Mumcu’nun ‘Vurulduk ey halkım unutma bizi’ eserini seslendirmesiyle seyirciler duygulu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.



Müzikli gösteride usta oyuncular sahneden, "Tüm savaşlara, yıkımlara ve talana karşı barışı yüceltmek için ülkemiz ve dünyalı ozanlarla hayata selam duruyoruz. Nazım Hikmet’ten Uğur Mumcu’ya, Yaşar Kemal’den Ahmet Arif’e, Pablo Neruda’dan Bertolt Brecht’e kadar dünyaya iz bırakan ozanları, yazarları ve aydınlarımızı birlikte anıyoruz. Bu ülkenin aydınları, ileri gelenleri Uğru Mumcu’ları asla unutmayacak, unutturmayacak" mesajı verdi.





Mumcu’yu çok özlüyoruz



Etkinliğin sonunda CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin ve belediye meclis üyeleriyle sahneye çıkarak oyunculara teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Uğur Mumcu, yıllar öncesinden bugünleri görmüş ve bugünlerimize ışık tutmuştur. O’nu bugün daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin ender evlatlarından biri olan Mumcu’yu bugün daha çok arıyor, daha çok özlüyoruz. Bu ülkenin Atatürkçü, laik, demokrat insanları Uğur Mumcu’yu asla unutmayacak, unutturmayacaklar” diye konuştu.



