Umut Yolları Çanakkale'de

Eski Yugoslavya'nın Karadağ bölgesinden (bugünkü Karadağ devleti) Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Boşnaklar kimler? Nerede yaşıyor? Gibi soruların yanıt bulacağı belgesel çekimleri Çanakkale'nin Boşnak köylerinde yapıldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Karadağ Radyo Televizyon Kurumu'nun (RTCG) ortak yapımı olan 'Umut Yolları' belgeselinin çekimleri Çanakkale'de devam etti.

Çekimlerine 2018 yılının Ekim ayında İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Adana'da başlanan yapım, çeşitli zamanlarda Karadağ topraklarından Türkiye'ye gelmiş vatandaşlarımızın hayatlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

İki ülke arasında kültürel bir köprü oluşturması beklenen yapımın çekimleri; 2-5 Şubat 2019 tarihlerinde Kayseri, Sivas (Gemerek'e bağlı Dendil ve Burhan köyleri ile Zara'ya bağlı Dereköy ve Kayadibi köylerinde) ve Yozgat Boğazlıyan'da, ardından da Çanakkale'de (Lapseki'ye bağlı Nusratiye ve Çataltepe köylerinde) yapıldı. TRT ekibi, 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Çataltepeliler Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen çekimler boyunca Boşnak nüfustan büyük ilgi gördü. 'Umut Yolları' adlı ortak yapım, Esin Özalp Öztürk (TRT) ve Olivera Vukadinovic (RTCG) tarafından yönetiliyor.

İlişkiler gelişecek

18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Arslan Belgesel çekimleri hakkında şunları söyledi; "Karadağ'dan Türkiye'ye göç eden Boşnakların' Belgeselinin, Karadağ'da yaşayan soydaşlarımız ve akrabalarımızla bağımızın güçlenmesine, özellikle Sosyo-Kültürel ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olacağını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere olumlu etki yaparak dostluk köprüsü kurulmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.Bu belgesel çekimlerinde emekleri geçen TRT ekibinden Esin Özalp'e ve ekibine, RTCG'den Olivera Vukadinoviç ve ekibine şahsım ve Boşnak camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.