Unutulmaya yüz tutan sanat: Cam

Can Cantürk, 11 yıldır cam sanatıyla uğraşıyor. Sektörün kan kaybı yaşadığını belirten Cantürk, 'Yeni mezunlar iş bulamıyor, başka sektörlere kayıyor. Bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz' dedi



4 yıllık cam eğitimi boşa gidiyor

Vav Glass Tasarım Anlayışı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Sanatı bölümünden mezun olan Can Cantürk , 11 yıldır bu sanatı icra ettiğini ancak Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu belirterek, 'Sektörü diri tutmaya çalışıyoruz. Yeni mezunlar var. 4 yıllık alınan bir cam eğitimi boşa gidiyor. Farklı sektörlerde çalışıyorlar. Umarım ayakta tutmayı başarabiliriz' dedi.1987 Ankara doğumlu olan Can Cantürk, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi cam bölümünden mezun olarak, Cam ile ilgili üretim yapmayı üniversite yıllarında başlıyor. 2010 yılında mezun olduktan sonra bir çok şehirde farklı projeler kapsamında cam füzyon ve açık alevde camı şekillendirme eğitimleri veriyor. 11 yıldır bu işle uğraşıyor ve 4 yıldır da sektörde Vav Glass olarak aktif bir şekilde devam ettiğini söyleyip şu şekilde devam ediyor: 'Sanatla uğraşmak çocukluğumdan gelen bir durum. Evimde cam şekillendirmek hobi haline getirdiğim ve bana inanılmaz haz veren bir duygu. İş olarak değil, hobi olarak görüyorum. Bu tamamen tasarımla ve hayal gücüyle alakalı bir durum. Mimari alanda da çalışmalar yapıyorum. Menderes'te atölyem var. Üretimimi orada gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda halk eğitim merkezi bünyesinde kursiyerlerime eğitim veriyorum. Kursiyerleri İŞKUR üzerinden alıyoruz. Arta kalan zamanlarda da farklı tasarımlar için uğraşıyorum. Ama şu anda cam pahalı olduğu düşünülerek, Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş bir sanata dönüşüyor. Sektörü diri tutmaya çalışıyoruz. Yeni mezunlar var. 4 yıllık alınan bir cam eğitimi boşa gidiyor. Farklı sektörlerde çalışıyorlar. Ülkemizde çok kısır bir sanat. Yavaş yavaş canlanmasını umut ettiğimiz bir sanat. Umarım ayakta tutmayı başarabiliriz. İzmir'de cama çok yoğun bir talep var. Bu yüzden sıraya koyup, 40-45 günlük periyotlar ile kurslarımızı tamamlıyoruz. Eğitim süreçlerimiz tamamlanınca, her 6 ayda bir kursiyerlerimizi yeniliyoruz. Atölyemizde sipariş almıyoruz. Fuarlara katılım sağlıyoruz. Onun dışında mimari alanda siparişimiz daha fazla durumda. Moda evlerine, otellere, iş yerlerine büyük pano çalışmaları yaptık.'Cantürk, cama olan tutkusunu seramikle harmanlayıp cam ve seramik üzerine bir çok sergiye katılıyor. 2006'dan bu yana seramik ve cam tasarım üzerine çalışmalar yapıyor. Yurtiçi ve yurtdışı bir çok projede yer alan fizyoncam çalışmalarıyla ilgili üretim sürecinde yöneticilik yapıp ve bizzat kendisi de üretim sürecine dahil oluyor. Cam üretim tekniklerindeki gelişmeleri yakından takip eden aynı zamanda camın şekillendirilmesi sürecinde direkt gerekli cam kimyası, ısı eğrileri gibi teknik konulara hakimiyeti sayesinde üretime doğru sonuçlar elde etmeyi başaran Cantürk, 'Vav Glass'ın tasarım anlayışının nasıl bir girişim sergilediği sorusunu cevaplamamın tek bir yolu var. Yapıtların kendisine bakmak, başlangıç ile bir kişi arasındaki süreci doğrudan doğruya ele veren bir tasarım süreci. Bir tür açık atölye, düşüncenin kompartmanlarını görünmez bir zincirle birbirine bağlayan, koordinatsız bir abaküs gibi düşünün. Bu izlediğimiz şey hem tasarımın kendisi hem de düşüncenin pratiğe dönüşmüş hali. Aile, tasarımın temeli inşaası ve sonucu. Etkilendiğiniz en önemli unsur olarak görmemiz mümkün' dedi.