Unutulmaz Bir Balayı Tatili İçin Antalya Siz Bekliyor

Evlilik sadece sevgiliye kavuşmak değil yeni bir hayata başlamak anlamına gelir aynı zamanda ve her çift bu başlangıcın kusursuz olmasını ister ve balayı da evliliğe kusursuz bir başlangıç yapmak için vazgeçilmezdir

Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarının birçoğuna ev sahipliği yapan ülkemiz bu nedenle adeta bir balayı cenneti durumunda zira tatil beldelerinin hemen hepsi unutulmaz bir balayı yaşayabileceğiniz sayısız otelle dolu. Elbette balayını unutulmaz kılan unsur yalnızca otelde geçirilen anlar değil konaklanan destinasyonun seçimi de kusursuz bir balayı yaşayabilmek açısından son derece önemli. Antalya ülkemizin en popüler tatil merkezi olarak tabi ki yurtiçi balayı tatil planlarının odak noktasında. Antalya’nın hem merkezi hem de ilçe ve beldeleri yeni evli çiftlerin harika bir balayı tatili yaşaması için bekleyebilecekleri her şeyi hem de beklenenden fazlasıyla sunuyor. Dolayısıyla söz konusu balayı olduğunda Antalya diğer destinasyonlardan bir adım öne çıkıyor ve en çok tercih edilen yerlerden biri olmayı başarıyor. Antalya ve balayı denilince akla gelen ilk yerler arasında Kemer ve Lara sayılabilir. Antalya’nın bu en popüler iki ilçesi tatil için olduğu kadar balayı için de tercih edilebilecek destinasyonlar ve bu güzel ilçelerde tüm yeni evli çiftlerin düşlerindeki balayını yaşayabilecekleri sayısız alternatif bulunuyor.

Aşk dolu bir balayı için Kemer

Antalya merkezinden 47 kilometre uzaklıkta yer alan Kemer uzun yıllardır sadece Antalya’nın değil ülkemizin en sevilen tatil destinasyonlarından biri. Bunda Kemer’in doğal güzelliklerde tarihi birleştiren bir coğrafya olmasının yanı sıra kendine özgü eşsiz aurasının da rolü büyük ve Kemer’i, balayı için de mükemmel bir alternatif haline getiren özellikleri de bunlar. Aynı zamanda son derece romantik de bir yer olan Kemer tüm bunlar birleşince evliliğin olmazsa olmazı balayı tatilleri için en doğru adres olarak kabul edilebilir.

Balayı Kemer otelleri ile bambaşka bir anlama kavuşuyor zira bu otellerde yeni evli çiftlerin ihtiyacı olabilecek hatta belki de kendilerinin bile aklına gelmeyen tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Yalnızca romantizmle değil eğlence, keyif ve mutlulukla dolu bir balayı tatili deneyimi yaşamak istiyorsanız bizce tercihinizi gönül rahatlığı ile Kemer’de bulunan birbirinden güzel Kemer balayı otellerinden yana kullanabilirsiniz. Emin olun ki bu tercinizden kesinlikle pişman olmayacaksınız.

Masal tadında bir balayı için Lara

Antalya merkezinden sadece 13 kilometre uzaklıktaki Lara Antalya’nın tartışmasız olarak en popüler tatil merkezi. Özellikle hareketli tatillerden hoşlanan ve tatil yapacağı yeri seçerken tercihini şehire yakın, günün her saatinde canlı yerlerden yana kullananlar için Lara vazgeçilmez bir lokasyon. Lara için Antalya denilince akla gelen ilk nokta demek de sanıyoruz pek de yanlış olmaz. Lara aynı zamanda yurtiçi balayı tatillerinin de en önemli merkezlerinden biri. Turistik açıdan çok gelişmiş bir belde olan Lara doğal olarak çok sayıda otele ev sahipliği yapıyor ve bu oteller balayı için de muhteşem alternatifler olarak ön plana çıkıyor.

Lara balayı otelleri bölgenin dört bir yanına dağılmış durumdalar ve farklı bütçelere, isteklere uygun sayısız fırsat sunuyorlar. Lüks bir balayı için tercih edebileceğiniz Lara aynı zamanda hesaplı ama bir o kadar da keyifli balayı tatilleri de yaşatmayı vaat ediyor. Özellikle balayı tatili sırasında gezmek, yeni yerler görmek, denize girmek isteyen çiftler için sanıyoruz Lara’dan daha makul bir destinasyon bulmak zor olacaktır. Yani dört dörtlük bir balayı için size tavsiyemiz tercihinizi Lara’dan yana kullanmanız, emin olun ki bu tercihinizden hiç pişmanlık duymayacaksınız çünkü Lara’da kelimenin tam manası ile masal tadında bir balayı tatili yaşayacaksınız.

Liberty Hotels Lara balayı otelleri için de tercih edebileceğiniz en iyi alternatiflerden biri. Birçok balayı ayrıcalığı sunan otelde balayı çiftlerine özel oda süslemesi, meyve sepeti, şampanya ikramı gibi balayınıza tat katacak detaylar balayınıza tat, keyif ve zevk katacak.