Uruguay'da İzmir'i temsil edecekler

Kadının varlığı, hayat vermesi ve ölümünü keçelerle anlatan İzmir Ekonomili sanatçılar, Uruguay’da gerçekleştirilecek “7. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali”’nde İzmir’i temsil edecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tekstil Tasarımı Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite Kurnaz, Uruguay’ın başkenti Montevideo’da 75 ülkeden sanatçının katılımıyla yapılacak bianelde, Türkiye’nin çağdaş sanat eserlerini sunacak.



İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, kadını keçe üzerinden oluşturdukları objelerle simgelediklerini belirterek, keçeyi aldığı şekiller nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. 5 Ekim’de başlayacak bianelde yer alan eserlerin uluslararası jüri tarafından belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Adanır, etkinliğin 20 yıldır kesintisiz yapıldığını, önceki yıllarda ABD, Venezuela, Kosta Rika, Arjantin ve Meksika'da düzenlendiğini ifade etti.



Etkinlikte farklı kültürlere ait tekstil sanatı eserlerinin yer alacağını, kendilerinin de ana tanrıça figürlerinden yola çıkarak keçeyle üç boyutlu objeler oluşturduklarını bildirdi. Tarih boyunca farklı isimlerle Ana Tanrıça/Toprak Tanrıçası kültü ile karşılaştıklarına değinen Prof. Dr. Adanır, “Ana Tanrıça genellikle analığı, üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve dolayısıyla bereket ve bolluğu simgeler. Anadolu, Yunanistan, İtalya, Almanya, Britanya, Kuzey Avrupa, Akdeniz, Uzak Doğu havzasındaki ülkelerde ana tanrıça kültünün yaygın olduğu gördük. Biz de günümüze yeniden kadının ana tanrıça olduğunu göz önüne sermek istedik” dedi.



'20. yüzyıldaki gelişmeler bile yeterli olmadı'



Tarih boyunca kadınların doğurabilme yeteneğiyle erkeklerden üstün tutulduğunu, günümüzde şiddet uygulanabilen ikinci sınıf bir varlık muamelesi gördüğünü aktaran Prof. Dr. Adanır, “20. yüzyıldaki muazzam insani gelişmeler bile ne yazık ki bu konuda büyük bir adım atılmasını sağlayamadı. Bu projede biz binlerce yıldan bu yana değişmeyen bu duruma ve kadının ne kadar güçlü bir varlık olduğuna dikkat çekmeyi amaçladık. Çalışmamız da bianel jürisi tarafından dikkat çekti. Türkiye ve kentimizi, Uruguay’da temsil edeceğiz” diye konuştu.