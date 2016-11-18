Usta isimler Karşıyaka'da sahne aldı

Müjdat Gezen, Ayşen Gruda ve İlker Ayrık gibi usta isimlerin sahne aldığı Sevgi Müzikali Karşıyakalılarla buluştu, salonu dolduran yüzlerce tiyatro sever tarafından ayakta alkışlandı. Sanatçılar, Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını da ziyaret etti

Başrollerini Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, İlker Ayrık ve Betül Demir'in paylaştığı, 60'lı yıllarda yaşanan iki büyük aşk hikayesinin anlatıldığı ‘Sevgi Müzikali' Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda sergilendi. Yaklaşık bin kişi, usta oyuncuların sergilediği oyunu beğeni ile izledi. Tiyatro severler, oyun sonunda, sahnedeki isimleri ayakta alkışladı.

ZÜBEYDE ANNE’YE ZİYARET

Müjdat Gezen, Ayşen Gruda ve müzikal ekibi, oyun öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da sanatçılara ev sahipliği yaptı. Başkan Akpınar “Sizin gibi değerli insanları Karşıyakamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Karşıyaka Belediyesi, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edecek” dedi.

TEŞEKKÜRLER KARŞIYAKA

Türk Tiyatrosu’nun en önemli isimlerinden biri olan Müjdat Gezen de “Yeni oyunumuzla Karşıyaka’da olmak bizleri mutlu etti. Öncesinde Zübeyde Annemizin kabrine ziyarette bulunarak, dualarımızı ettik. Karşıyakalıların sanata ve sanatçıya olan ilgisi takdire değer bir durum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



