Usta oyuncu 90 yaşına İzmir’de girdi

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 36. kez düzenlenen ‘Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri’ kapsamında Moliere’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası” ile İzmirlilerle buluştu

Usta oyuncu 90 yaşına İzmir’de girdi
Ünlü sanatçı Göksel Kortay’ın da rol aldığı oyun, tiyatroseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Oyunun sonunda İzmirliler,  5 Nisan’da 90 yaşına giren Haldun Dormen’e bir sürpriz yaparak alkışlarla doğum gününü kutladı. İzmir seyircisinin gönlünde hep farklı bir yeri olduğunu söyleyen usta sanatçı, Kibarlık Budalası’nın 555. oyununu İzmir’de oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “İzmir’e bayılıyorum. İstanbul’da olmasam mutlaka bu kentte yaşarım” dedi.

 
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