Westpark'ta altın günü

Westpark Outlet bu kez Sevgililer Gününe özel hediyelikler bulma telaşına giren vatandaşların telaşına son veren bir etkinliğe imza attı. 8 Şubat'ta 'Sevgiliye Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri' Westpark'ta başladı.

Westpark'ta altın günü
12 Şubat 2019 Salı 12:28

Türkiye'nin ve İzmir'in seçkin kuyumculuk firmalarından 9'u etkinlik alanında bir birinden özel stantlar açtı. Kalplere kaplı stantların vitrinlerindeki altın ve pırlanta mücevherler gözleri kamaştırdı. Stantlarda, pırlanta yüzükten, beştaş pırlantaya, altın kolye ve setlerden, elmas tek taş yüzüğe, elmas bileklikten altın bileziğe kadar farklı tarzda takılar, mücevher severlerin beğenisine sunuldu.

Kuyumcularla ziyaretçileri buluşturan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, 'Westpark Outlet'te Fırsat Günlerini ilk kez düzenliyoruz. İyi neticeler alınacağını düşünüyoruz. Sevgililer Günü öncesi altın ve pırlanta çok tercih ediliyor. Hem Sevgililer Günü hediyesi olarak sevdiklerine sürpriz yapacaklar, hem de eksik tamamlayanlar Fırsat Günleri indirimlerinden yararlanmak istiyor. Elmas ürünlerde yüzde 70, pırlanta ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra 8 ayar veya 14 ayar ürünlerde işçiliklerde yüzde 30, yüzde 40'a varan indirimler var. Mücevher ve pırlanta üzerine akıllara gelebilecek her türlü ürün Westpark Outlet etkinlik alanında var. Yılda sadece bir kez Sevgililer Gününe özel düzenlediğimiz Sevgiliye Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri 14 Şubat saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek' dedi.

Etiketler; #Westpark Outlet #sevgililer günü #Sevgiliye Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri
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