Westpark'ta Emekçi Kadınlar etkinlikleri

Westpark'ta Kadınlar Günü' ne özel birçok etkinlik 8-9 ve 10 Mart'ta Westpark'ta olacak. Westpark Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların en çok ilgi gösterdiği konulara değinerek dopdolu bir söyleşi programına ek olarak betondan yapılacak tasarım kolyelerle kadınlara güzel bir hediye sunacak.

9 Mart günü Flormar ve Watsons sponsorluğunda Şenay Akay Derma Estetik Make Up Artistlerinden İbrahim Yıldırım ile 'Yeni sezon makyaj trendleri ve kişisel bakım tüyoları' ile ilgili kadınlara bilgiler ve sürpriz hediyeler verilecek. 10 Mart Pazar günü ise Diyetisyen Merve Ölmez anlatımıyla ve Beko işbirliği ile çeşit çeşit detoks suları hazırlanarak ziyaretçilere ikram edilecek. Sağlıklı yaşam ve detoksun vücuda sağladığı faydalar ile ilgili söyleşiler gerçekleşecek. 9-10 Mart tarihinde kadınlara özel Betondan takı tasarım atölyeleri düzenlenecek.