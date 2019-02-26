Yalan Dolan 1 Mart'ta vizyonda

Yönetmenliğini ve senaristliğini Şahin Michael Derun'un yaptığı "Yalan Dolan" filmi, 1 Mart'ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Yalan Dolan 1 Mart'ta vizyonda
26 Şubat 2019 Salı 16:25

Yapımcılığını Ulaş Çobancı'nın üstlendiği filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer, yaşadığı bir haksızlık sonucu işini kaybederek birikmiş faturalarını ödeyemeyen birini canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Binici, Yıldırım Öcek, Çetin Altay, Hakan Eksen, Aslı Altaylar, Başak Aslı Koşucu, Esma Soysal, Kahraman Sivri, Erol Yavan ve Özcan Varaylı yer alıyor.

Komedi türündeki film, 6 kişiden oluşan çılgın bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediniyor. Filmin çekimleri geçen yılın haziran ayında İstanbul'da 4 haftada, tamamlandı.

Etiketler; #Yalan Dolan #film #vizyon #tarih
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