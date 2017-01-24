Yarıyıl tatilinde çocuklar için 15 oyun

Yıl boyunca seçkin tiyatro eserlerini İzmirlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için de toplam 15 oyundan oluşan renkli bir program hazırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan çocukları Foça, Selçuk, Torbalı, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Beydağ, Bornova, Dikili, Çiğli, Uzundere ve Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda ücretsiz tiyatro gösterileri ile buluşturacak. Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla sahnelenecek birbirinden güzel oyunlardan ilki, Grimm Kardeşler'in yazdığı ünlü çocuk klasiği “Hansel ile Gratel”.. Devam eden program günlerinde ''En İyi Arkadaş'', Erdal Dinçer'in yönettiği ''Masal Var Masalcık Var'' ve ''Masal İçinde Bir Masal'', çocuklarla buluşacağı günü bekliyor. Alican Devren'in yönettiği müzikli maskotlu çocuk oyunu ''Aslan Kral Hakuna Matata'' ile çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri S ünger Bob ve kültürel bir miras olan Karagöz'ü birleştiren Tayfun Tandoğan Erten'in ''Sünger Bob Karagöze Karşı'' isimli eseri, minik tiyatroseverlerin büyük ilgisini çekecek.





Çocuklar eğlenerek öğrenecek



Savaş Tercan'ın yönettiği ''Tilki Kino'' ve palyaçoların yer aldığı ''Sivri Kafalılara Yuvarlak Kafalılar'', yarıyıl tatilinin iddialı oyunlarından. Keloğlan hikayesini yeni nesillere aktaracak olan ''Kelo ile Sevimli Uzaylı'' isimli tiyatro oyunu, Pedagog Ümit Görgülü'nün yönetimiyle sahneye geliyor. Ahmet Küçükdoğan'ın gerçekleştirdiği ''Yılın Sihirbazı'' gösterisi, çocukları da gösteriye dahil eden müthiş bir ilüzyonla izleyenleri büyüleyecek. Kamer Yıldız Ok'un yönettiği ''Masal Dünyası'' ve ''Oyun Bozan'' ile “Düş Gezgini”adlı oyunlar, müzik ve danslarıyla öne çıkıyor. Bir kukla oyunu olan ''Moli'' ise bir balığın hikeyesini anlatıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarıyıl tatili için hazırladığı çocuk tiyatrolarının son gö sterisi ise Erk Bilgiç'in yönettiği ''Bir Kurt Hikayesi'' olacak.



