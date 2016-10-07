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    • Yaşar Kemal'in 34 karikatürü, Karabağlar'da sergilendi

    İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in adını taşıyan 'Yaşar Kemal Buluşmaları'nın birincisi, karikatür sergisi ile başladı. Yaşar Kemal'in toplam 34 karikatürünün yer aldığı sergiye usta yazarın hayat arkadaşı Ayşe Semiha Baban da katıldı

    07 Ekim 2016 Cuma 12:43
    Yaşar Kemal'in 34 karikatürü, Karabağlar'da sergilendi
    Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen 'Yaşar Kemal Portreleri' karikatür sergisine Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, sanatçılar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, lise yıllarında Yaşar Kemal'in İnce Memed'ini okuduğunu bu sayede Anadolu insanını, Çukurova'yı tanıdığını söyledi.

    Usta yazar Yaşar Kemal'i hayatının son döneminde yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise, bu etkinliğe katılmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Tunç, ayrıca ilçedeki yeni kurulan bir mahalleye 'Yaşar Kemal' adını veren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve belediye meclis üyelerine şükranlarını sunduğunu ifade etti.

    "BEN DE KARABAĞLARLI OLDUM"

    Usta yazarın hayat arkadaşı Ayşe Semiha Baban ise Yaşar Kemal'in artık Karabağlarlı olduğunu belirterek, "Ben de sayesinde Karabağlarlıyım" dedi. Yaşar Kemal'in 'Kimsecik' romanının korku üzerine olduğunu belirten Baban, "İnsanın en temel güdüsü korkudur ve insanı insan yapan da korkunun üzerine yürümektir. Bunu her zaman tekrarladı. Korkunun üzerine yürümenin en önemli aracı mizahtır. Yaşar Kemal'in romanlarında mizahı çok görürüz. Mizahın çok önemli alanı karikatür. Çok karikatürist dostu vardı. Çok önem verdiği sanattı. Burada Yaşar Kemal karikatürlerinin olması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

    Son olarak söz alan yazar Adnan Binyazar ise Yaşar Kemal'in yaratıcılığın en büyük simgelerinden birisi olduğunu ifade etti ve "Yaşar Kemal, Türk aydınlanmasının en etkili ve son ismidir" dedi.

    Karikatürist Mustafa Yıldız tarafından oluşturulan İzmir Karikatürcüler Platformu üyelerinin katıldığı 34 portre karikatür, sergiyi gezenler tarafından ilgi ile izlendi. Sergi öncesi karikatüristlere teşekkür belgeleri verildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirde, Karabağlar, Belediyesi, Düzenlenen, Dünyaca

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