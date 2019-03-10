Yaşar Ü. öğrencileri mest etti

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali, 9 Mart Cumartesi akşamı Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble’ı ağırladı.

İzmir’de caz eğitimi veren tek üniversite olan Yaşar Üniversitesi’nin Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble, dünya çapında tanınırlığa sahip gitarcı, besteci, eğitimci Timuçin Şahin yönetiminde unutulmaz bir konser verdi. 15 kişilik Topluluk, AASSM küçük salonu dolduran dinleyenlerine farklı bir caz deneyimi yaşattı.

Marion Rampal Trio festivale konuk olacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 24. İzmir Avrupa Caz Festivali’nde 12 Mart 2019 Salı günü sahneye, Fransız grup Marion Rampal Trio çıkacak. Marion Rampal (vokal), Pierre-François Blanchard (klavye ve vokal) Anne Paceo’dan (davul ve vokal) oluşan Marion Rampal Trio, İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile AASSM’de dinleyenlerine farklı bir caz deneyimi yaşatacak. Bir ses sanatçısı olarak istisnai bir yeteneğe sahip olan Marion Rampal, henüz lise yıllarında Avrupa sahnelerinde tanınmış bir şarkıcı. Söz yazarı olarak da hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olan Rampal, Trio’su ile çok geniş bir yelpazede özel bir repertuar sunacak.