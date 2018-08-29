Yaz sinemasında güz keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 farklı ilçede daha açık hava yaz sineması keyfini yaşatıyor. 2017’nin en çok ses getiren iki Türk filmi olan “Ayla” ve “Aile Arasında”nın yer alacağı gösterimler 25 Eylül'e kadar devam edecek

Bir zamanların vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan açıkhava yaz sinemalarını İzmir'de yaşatmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sinemaseverlere bir kez daha bu nostalji keyfini yaşatıyor. Yaz başından itibaren Tarihi Havagazı Fabrikası, Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesinde sürdürülen gösterimler, 31 Ağustos- 25 Eylül 2018 tarihleri arasında 25 ilçenin akşamlarını da renklendirecek. İlçelerdeki “Açık Hava Yaz Sinemaları” kapsamında, Türk sinemasının son yıllardaki iki başarılı yapımı, "Ayla" ve "Aile Arasında" gösterilecek.

Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi anlatan, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in üstelendiği “Ayla” filmi ile Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi filmi "Aile Arasında” filmleri saat 20.30'de başlayacak; ücretsiz ve halka açık olacak.

Ödüllerin fatihi

Etkileyici hikayesi, güçlü prodüksiyonu, yıldızları bir araya getiren oyuncu kadrosu ile ülkemizde ve dünyada sinemaseverleri aynı duyguda buluşturan “Ayla”, katıldığı festivallerden 8 ödül aldı. Amerika’da düzenlenen; Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali, Richmond Uluslararası Film Festivali ve WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali’nden ödül kazanan bu önemli yapım, Kore Savaşı'nda görev alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve öz evladı gibi büyüttüğü Koreli minik kızın hikayesini ve sevginin "sınırları aşan" gücünü anlatıyor.

Komedi rüzgarı

Milyonları sinema salonlarına dolduran, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaştığı gişe rekortmeni film “Aile Arasında” ise 21 yıllık ilişkisini tek günde bitiren ve her şeye takıntısı olan Fikret ile müzikholde şarkıcı olan Solmaz’ın maceralarını anlatıyor. Gülse Birsel’in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yapıyor. Filmde, usta sanatçılar Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut ve Şevket Çoruh da yer alıyor.

25 ilçede 50 gösterim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açıkhava Yaz Sineması gösterimleri Bergama- Kozak Çamavlu İlkokul Bahçesi, Menemen- Türkelli Mahallesi, Dikili- Çandarlı Kaleiçi, Bayraklı-Rekreasyon Alanı, Bornova- Eğridere Köy Meydanı, Gaziemir- Festival Alanı, Güzelbahçe-Çamlı Köy Meydanı, Seferihisar- Turgut Köy Meydanı, Beydağ- 7 Eylül Kurtuluş Parkı, Tire-Gölet, Torbalı-Ahmetli İlköğretim Okulu Bahçesi, Selçuk- Gökçealan Köy Meydanı, Kınık- Bağalan Köy Meydanı, Aliağa- Uzun Hasanlar Köyü, Foça- Kozbeyli Köy Meydanı, Çiğli-Egekent Tören Alanı, Kemalpaşa -Armutlu Meydan, Menderes- Gö ;rece Köy Meydanı, Bayındır- Yeşilova Köy Meydanı, Kiraz-Haliller Köyü, Ödemiş- Gölcük Mahallesi, Çeşme- Reisbeyli Toki, Karaburun- Tepeboz Yeni Liman Mevki, Konak- Kadifekale Mahallesi Kale İçi’nde gerçekleştirilecek.