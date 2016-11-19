Yazar Elif Güney Pütün, babası  'Çirkin Kral'ı anlattı

Türk sinemasının 'Çirkin Kralı Yılmaz Güney'in kızı yazar Elif Güney Pütün, babasını, yaşadığı çaresizliği ve yalnızlığını anlattığı "Bir Odadan Bir Odaya" isimli kitabının başlığını taşıyan söyleşisi ile Bucalılarla buluştu

Yılmaz Güney'in kızı olarak yaşadığı hayatı ve bir eş, bir insan olarak bilinmeyen yönleriyle Güney'i Bucalı okuyucularla paylaşan Pütün, yeni neslin Yılmaz Güney'i bilmediğini, kitaplarının yeni baskılarının yapılmadığı gibi piyasada Türk sinema tarihinin unutulmaz eseri 'Yol' filminin orjinalinin değil, oynanmış versiyonunun bulunabildiğini söyledi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney'in kızı Elif Güney Pütün, 'Bir Odadan Bir Odaya' isimli söyleşisi ve imza gününde Bucalılarla buluştu. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye çok sayıda Güney hayranının yanı sıra Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Başkan Yardımcısı Murat Işık katıldı. Okurlarının katıldığı kokteylin ardından "Bir Odadan Bir Odaya" isimli kitabından kesitler sunduğu söyleşisini gerçekleştiren Elif Güney Pütün, babası Yılmaz Güney'i bambaşka bir pencereden yansıttı. Gazeteci Mazlum Vesek'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi öncesi Yılmaz Güney'in filmlerinden oluşan kısa bir gösterim yapıldı. Babası Yılmaz Güney'le yaşadıklarını, acılarını, yalnızlığını ve çaresizliğini okurlarıyla paylaşan Pütün, bir baba, bir eş ve bir insan olarak bilinmeyen yönleriyle yepyeni bir Yılmaz Güney portresi sundu.



Mükemmelliyetçi bir babanın kendisinde yaşattığı zorlukları, psikolojik baskıyı da paylaşan Elif Güney Pütün, yeni neslin Yılmaz Güney'i tanımadığını, kitaplarının yeni baskılarının yapılmadığını vurgularken, Güney'in en ünlü filmi 'Yol'un orijinal versiyonunun gösterilmediğini, oynanmış versiyonunda ise çoğu kelimeler çıkarıldığı gibi gerçek sesinin kaldırıldığını söyledi.

Okurların sorularını da cevaplayan Pütün, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın "Babanızla bugün sohbet etme imkanınız olsaydı ne konuşurdunuz?" sorusuna "Annemle nasıl tanıştınız, bana anlatsana. Nerden geldiğimi bende anlayayım' derdim" yanıtını verdi.



