Yazar Evi'nin yeni konuğu Pelin Buzluk

Tarık Dursun K. Yazar Evi'nin bu ay ki konuğu genç yaşına rağmen birçok ödüle layık görülen yazar Pelin Buzluk oldu. Annesinin verdiği cesaretle yazar olan Buzluk, KHK ile görevden uzaklaştırıldığı dönemde kendisine evini açan Konak Belediyesi'ne teşekkür etti

Konak Belediyesi'nin Yazar Evi yazın da konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden, İzmirli yazar Tarık Dursun K.'nın adının verildiği Karataş Semti'ndeki Tarık Dursun K. Yazar Evi'nin bu ay ki konuğu genç yaşına rağmen birçok ödüle layık görülen yazar Pelin Buzluk oldu. OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen Buzluk, işsiz kaldığı dönemde Konak Belediyesi tarafından İzmir'de konuk edilmesinin kendisi için büyük bir değişiklik ve moral olduğunu söyledi.

Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü'nün yanı sıra Selçuk Baran Öykü Ödülü ve son olarak Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü'nü alan Buzluk, yazarlık hayatının başında böylesi önemli ödülleri almanın kendisine büyük cesaret ve mutluluk verdiğini söyledi. 1984 yılında doğan yazar, okuma-yazma öğrendiği günden bu yana yazma eylemi içinde olduğunu belirterek, 'Küçükken çok fazla rüya ve kabus görürdüm. Annem de bana bunları yazmamı, yazarsam kabuslarımdan kurtulacağımı söylerdi. Yıllar içinde yazarlık serüvenim bu günlere ulaştı' diyerek yazma sürecini dile getirdi.



Yazmak için ideal bir ortam



İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

Ödüllü yazar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Buzluk, İzmir'de kaldığı süre içinde çok mutlu olduğunu belirterek, 'Tarık Dursun K. Yazar Evi'nin muhteşem bir ortamı var. Yazmak için çok uygun bir atmosfere sahip. Sokağın sessizliği yazmak için ideal ve çok iyi bir enerji buldum. İzmir'de güzel dostluklarım var. Hem onlarla olma hem de iyi bir çalışma ortamında çeviri yapma imkanı yakaladım. Aynı zamanda yeni öykümü yazmaya da devam ediyorum. Düzenlenen imza günü de çok iyi geçti. Benim için düzenlenen en büyük imza günüydü diyebilirim. Kitapevinde kitabım kalmadı' diye konuştu.Yazar Evi'nin açılmasını sağlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın çalışmalarını Ankara'dan da takdirle izlediğini dile getiren Pelin Buzluk, Konak Belediyesi'nin kültür-sanat çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, 'Bu alan bir mücadele alanı aynı zamanda. Kadın bir belediye başkanı sayesinde böyle bir proje içinde olmaktan mutluyum' dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki görevinden KHK ile ihraç edilmesiyle yaşadığı mağduriyete de değinen Buzluk, 'İtibarsızlaştırılmaya çalışılıyoruz. Hakkımda soruşturma bile yapılmadan işimden ihraç edildim. Bu çok üzücü... Ve gidebileceğimiz bir mahkeme yok. Üstelik yaşamak için çalışma alanlarımız da yok edilmeye çalışılıyor. Şu an işsizim ama çeviri yaparak ayakta kalmaya çalışıyorum. İngilizce, Almanca ve biraz da İspanyolca biliyorum. Bu sıkıntılı süreçte burada olmak bana moral oldu' dedi.Pelin Buzluk, 1984'te Ankara'da doğdu. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2008'de mezun oldu. Öykü ve yazıları 2002'den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı. 'Deli Bal' ile 2010 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülüne, ikinci kitabı 'Kanatları Ölü Açıklığında' ile 2012 Selçuk Baran Öykü Ödülü'ne layık görüldü. Son olarak 2016'da yayımlanan 'En Eski Yüz' isimli öykü kitabı mayıs ayında 63'üncüsü düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı ödülünü aldı.