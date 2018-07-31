Yeni mezun ressamların ilk sergisi

9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim - İş bölümü yeni mezunları sergi açtı. 3 Temmuz'dan beri açık olan 'Matiz Karma Sergisi', Ağustos'un sonuna kadar devam edecek. Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sergilenen tablolar; Asena Feride Kızar, Aslı Güzel ve Emine Çelik isimli 3 arkadaşa ait

Burcu Özkan/Şefika Bal- Üniversite'de tanışan 3 arkadaş yarattıkları eserler ile sanatseverlere adeta görsel şölen sunuyorlar. Farklı tarzda çalışmalar bulunan sergide, her tuvalin kendi hikayesi olması ve ressamların hayat hikayelerini içinde barındırması tabloların alıcılarını heyecanlandırıyor.

Rüyalarımda gördüm

Çoğu eserlerini önce rüyasında gördüğünü söyleyen ressam Emine Çelik, 'Galeride Ters asılı duran kadın resmini, yıllar önce çocukken rüyamda görmüştüm. O zamanlar gördüğüm herşeyi hafızama kazır sonra da anı defterime ince ayrıntılarıyla yazardım. 12 yaşında gördüğüm bu ters duran kadın, yıllar sonra aldığım eğitim sayesinde tuvalimle buluştu. Şu an bunu ters asılı görüyorsunuz çünkü o gece rüyamda da tam olarak böyle idi. Bu resmin özü bu ters duruşunda...' dedi.

Buca'da büyüdüğünü ve burada çok fazla anısı olduğunu ifade eden Çelik, 'Siyah çerçeve içinde yatan kadın, benim manevi Hatice Nenem. Aslında öz değil, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış ama çocuklara karşı her zaman sevecen yaklaşan Hatçe neneye bizim oralarda Tarık Hatçe derlerdi. Öyle tanınırdı... Onu bildim bileli tıpkı bu resimdeki gibi yatağına uzanır Kur'an okurdu. Rüyamda onu resmederken görünce yanına gidip rüyamdaki haliyle durmazını istedim ve resmetmeye başladım. Fakat resme başladıktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. O nedenle bu çalışma aslında bitmemiş ve hiçbir zaman da tamamlanmayacak bir çalışma. Benim için bu çizim ölümü ölümsüzleştiren bir resim' şeklinde konuştu.

Tuval üstüne Ebru sanatı

Tuval üzerine Ebru çalışması ile farklı bir çizim anlayışına sahip Ressam Asena Feride Kızar, 'Disiplinler arası sanat çalışması arayışında Esru Sanatı ve baskı sanatını bir arada kullanarak karışık teknik çalışmalar yapıyorum. Tuvalin üsküne Ebru, Ebru'nun üstüne Linöl baskı yapıyorum. Eserlerim de zıt karakterleri kullanıyorum ve konularım evrensel olarak; kadın, doğum ve doğumun yüceliğine değiniyorum' diye konuştu.

Eserlerinde karışık teknikler olduğunu belirten genç ressam Aslı Güzel, 'Eserlerimde zıt renkler ilkesinden yararlaniyorum. Soyut resimlerim kargaşa ve karmaşadan beslenmektedir. renklerin coskunlugunun sebebi de budur. Eserlerimde karışık teknik kullanmaktayim her seferin de yeni teknikler kesfetmeme neden oluyor. En çok beğenilen eserim 'algı kapıları'nda bilinçüstü bir dünyaya kapılarımı araladım. Hedefim izleyiciye de bu olağandışı dünyayı hissettirmekti. Resimsel olarak kubizimden ve sürrealizm den etkilendim ve bu iki farklı sanat akımının içine biraz fantazi katarak eserlerimi sanatseverlerle buluşturdum' ifadelerini kullandı.