Yeniden Sinematek'te aksiyon zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ayki ‘Yeniden Sinematek’ gösterimlerinde ‘Bilim Kurgu Sinemasında Düşler, Zaman ve Mekan’ temalı filmleriyle Leonardo Dicaprio, Tom Hardy, Harrison Ford, ve Charlize Theron gibi usta oyuncuları sanatseverlerle buluşturacak. Bu unutulmaz filmler, Cuma akşamları İzmir Sanat’taki ücretsiz gösterimlerde izleyiciyle buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sinemanın kült fimlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 2009 yılından bu yana devam eden ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleriyle ‘Yol Hikayeleri’, ‘Japon Sineması Altın Yıllar’, ‘Bilim Kurgu Klasikleri’, ‘Hollywood’da Yıldız Kadın Oyuncular’, ‘Müzik ve Dansın Büyüsü’, ‘Şehir Hikayeleri’, ‘Macera Filmleri Klasikleri’, ‘Savaş Şarkıları’, ‘İtalyan Sineması’, ‘Sinema Yargının İzinde’ ve ‘Yönetmen Sineması’ gibi temalarla onlarca önemli filmi beyazperdeye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında ise ‘Bilim Kurgu Sinemasında Düşler, Zama n ve Mekan’ temasıyla sinema tarihine damga vuran 4 filmi izleyiciye sunacak.

Dönemine damga vuran film

‘Yeniden Sinematek’in İzmir Sanat’ta gerçekleştirilecek bu ayki ilk gösterimi 9 Kasım Cuma günü saat 20.00’de. Orijinal adı “Inception” olan “Başlangıç” adlı eseri yazıp yöneten Christopher Nolan, bilimkurgu ve aksiyon türünde bir başyapıt yarattı. Filmin başrollerinde, usta oyuncular Leonardo Dicaprio, Joseph Gordon-Levitt ve Ellen Page yer alıyor. 2010 ABD ve İngiltere ortak yapımı film, çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki sırrı ve başından geçenleri anlatıyor.

Hayatta kalma mücadelesi

Yönetmen koltuğunda George Miller’in oturduğu "Mad Max: Fury Road" nükleer savaşın ardından dünyada çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin artarak medeniyetin çöküşe doğru sürüklenişini anlatıyor. 2015 macera, aksiyon, bilimkurgu türündeki filmde, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicolas Hoult gibi efsane oyuncular yer alıyor. Film, 14 Kasım Cuma saat 19.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda, 16 Kasım Cuma saat 20.00’de ise İzmir Sanat’ta izleyicilerle buluşacak.

34 yıllık sır

Denis Villeneuve’nin yönettiği “Blade Runner 2049” yani “Bıçak Sırtı 2049” 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Hampton Fancher ve Michael Green’in kaleme aldığı film, üstü örtülü bir sırrın keşfedilmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick isimi birini arayan Blade Runner’ın hikayesini anlatıyor. 2017 yılı ABD yapımlı filmin kadrosunda, efsane oyunculuklarıyla Harrison Ford, Ryan Gosling ve Ana de Armas yer alıyor. Film, 23 Kasım Cuma saat 20.00’de İzmir Sanat’ta seyircilerini bekliyor.

Mars’ta mücadele

"Marslı" orijinal adıyla “The Martian” 2015 yılı ABD-İngiltere ortak yapımı macera, dram ve bilimkurgu filmi. Drew Goddard’ın yazdığı Matt Damon, Jessica Chastian, Kristen Wig’in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Film, 28 Kasım saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu’nda, 30 Kasım saat 20.00’de İzmir Sanat’ta oynayacak.

Filmin konusu şöyle: Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından Mars'ta bırakılır. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla türettiği yaratıcı mekanikler yardımıyla bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Gönderdiği mesaj sonunda NASA'ya ulaşır. Artık tüm dünyanın ortak bir derdi vardır: 'Marslı'nın eve dönmesini sağlamak!