Yepyeni Bilim Kurgu Filmi: Ad Astra

James Gray tarafından yönetilen bilim kurgu filmi ülkemizde 10 Ocak 2019 tarihinde vizyona girdi.

Bilim kurgu, drama, aksiyon, gerilim ve gizem türlerinde filmleri sevenlere hitap etmektedir. Vizyonda iken gidip izleyemeyenler Ad Astra izle imkanını değerlendirerek Türkçe alt yazılı ve dublajlı olarak izleyebilirler. Vizyonda iken sıklıkla bahsedilen filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Tommy Lee Jones ve Donald Sutherland gibi ünlü oyuncular yer almaktadır.

James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılan filmi James Gray yönetti. James Gray We Own The Night ile gerilim, The Immigrant ile dönem romanı, I Am Pilgrim ile casusluk, Lost City of Z ile tarihsel macera filmleri çekmiş usta bir yönetmendir. Belli bir türle sınırlı değildir. Yapımı ve dağıtımı 20th Century Fox şirketi tarafından üstlenmiştir.

Ad Astra filimin konusu ise şöyle: Roy McBride (Brad Pitt) bir astronottur. Kayıp olan babasının (Tommy Lee Jones) peşinden bir uzay yolculuğu macerasının içine girer. Dünyayı tehdit eden gizemi ortaya çıkarmak için güneş sisteminin en ücra köşesine gider. Dünyayı kurtarmak ve babasını bulmak için yola çıkan Roy McBride’nin yolculuğu insanın evrendeki yerini tehdit eden sırların ve insan varoluşunun doğasına dair sırların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.



Netflix İle Tam Bir Film Keyfi



Netflix, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1997 yılında DVD kiralama şirketi olarak kurulmuştur. Şirket kişilerin bazı paketlere abone olmasını sağlamaktadır. Abone olunan paketlere göre istenilen DVD filmleri kişilerin adresine posta ile gönderilmekteydi. Filmi izleyen kişi internet üzerinden yeni sipariş verirdi. İzlediği filmi de yine kargo ile şirkete geri gönderirdi.

2007 yılına kadar toplamda 1 milyon DVD kiralamış ve 57,4 milyon aboneye sahip olmuştur. Netflix'in başarısı üzerine farklı DVD kiralama şirketleri kurulsa da aynı başarıyı gösterememiştir. Yıllar içerisinde gelişen ve değişen dijital dünya imkanlarına ayak uyduran şirket internet üzerinden adrese DVD göndermeden film kiralama hizmeti vermeye başladır. Netflix filmleri izle fırsatı böylece daha pratik bir hal aldı.



Film severler tarafından beğenilen bu sistem dünya üzerinde yayıldı. Ek 130 ülkeye hizmet vererek dünyanın en büyük dijital film içerik sağlayıcı şirketi oldu. Ülkemizde son zamanlara oldukça popüler olan Netflix filmleri ilk zamanlar Türkçe alt yazısı ve dublajsızdı. Zamanla artan taleple birlikte bazı değişiklikle yapıldı. Hatta bazı Türk filmleri de Netflix’de yayınlanmaktadır. Dünya geneline hizmet götüren platformdaki filmleri izlemek ise bir ayrıcalıktır.



Fantastik Film Arayanlara; Avengers Endgame



26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek olan Avengers Endgame, Yenilmezler 4 Son Oyun’un yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo yapmıştır. Amerikan yapımı olan filmin senaristliğini Jack Kirby, Stan Lee, Jim Starlin, yapımını ise Kevin Feige üstlenmiştir. Aksiyon ve fantastik türde olan filmin oyuncu kadrosunda Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson ve Chris Evans gibi ünlüler yer almaktadır.



Yenilmezler 3 Sonsuzluk Savaşı’nda genç Örümcek Adam, Gamora, Drax, Mantis, Black Panther, Lord, Maria Hill, The Wasp, Bucky Barnes, Groot, Scarlet Witch, Nick Fury, Vision, Star ve daha birçok kahraman küle dönüşmüştür. Çünkü Thanos, Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmiş ve kendi dengesini kurmuştur. Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk dünya üzerinde kalmıştır. Iron ise Nebula ile birlikte kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içindedir.