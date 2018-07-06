Yıldızların altında muhteşem gece

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Çim Konserleri’ne Karadeniz müziğinin başarılı yorumcusu Niyazi Koyuncu konuk oldu. Binlerce İzmirli, ünlü sanatçıyı dinlemek için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu

Yıldızların altında muhteşem gece
06 Temmuz 2018 Cuma 14:15

Yaz akşamlarında İzmirli sanatseverlerin en çok rağbet ettiği mekanların başında gelen Tarihi Havagazı Fabrikası, adı gibi tarihi bir geceye daha ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Çim Konserleri”nde, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Niyazi Koyuncu sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek kentte kazandırdığı Tarihi Havagazı Fabrikası'nın bahçesinde düzenlenen konsere binlerce İzmirli katıldı.

Genç yaşta aramızdan ayrılan, sevilen sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu, konseri sırasında hem duygulandırdı hem de oynattı. Konser saatinden çok önce Tarihi Havagazı Fabrikası'nı dolduran İzmirli müzikseverler, gece boyunca sanatçının şarkılarına eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği Çim Konserleri serisi, 12 Temmuz'da Türk Rock müziği temsilcilerinden Gece Yolcuları, 16 Temmuz'da eski müzikleri coverlayarak başka bir yorum katan genç sanatçı Eda Baba ve 26 Temmuz'da da Türkçe pop müziğin efsane isimlerinden Grup Gündoğarken ile devam edecek. Ücretsiz konserlerin başlama saati 21.00.

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