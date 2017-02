'Yoğunluğa 'Rengarenk' bir mola verin'

Kordon Soroptimist Kulübü, eğitimlerini burs katkısıyla sürdüren kız öğrencilere katkı amacıyla 'Rengarenk' isimli bir konser düzenleyecek. Konserde sahne alacak solistler Ahmet Utku ve Dilek Şafak Çakar, 'İş güç dağdağası içinde koşuşturan, bir de üstüne yoğun gündeme maruz kalan herkesi 'Rengarenk' bir molaya çağırıyoruz. Biz sizin yerinizde olsak gelip bizi dinleriz' diyor

Kordon Soroptimist Kulübü, eğitimlerini burs katkısıyla sürdüren kız öğrencilere katkı amacıyla 'Rengarenk' isimli bir konser düzenleyecek. Konserde sahne alacak solistler Ahmet Utku ve Dilek Şafak Çakar, 'İş güç dağdağası içinde koşuşturan, bir de üstüne yoğun gündeme maruz kalan herkesi 'Rengarenk' bir molaya çağırıyoruz. Biz sizin yerinizde olsak gelip bizi dinleriz' diyor

Kız çocukları ve kadınlar için farkındalık oluşturmak, onların haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak hedefiyle tüm dünyada faaliyet gösteren Soroptimis Teşkilatı'na bağlı Kordon Soroptimist Kulübü, burslu kız öğrenciler yararına bir konser düzenleyecek. Etkinlik, 21 Şubat 2017 Salı günü, saat 20.30'da, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilecek. Konserde Ege Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dilek Şafak Çakar ve Dr. Ahmet Utku sahne alacak. Solistler, konserin ilk bölümünde ayrı ayrı performans gösterecek. İkinci bölümde ise konser düetlerle 'renklenecek'.

Konser öncesi iki sanatçıyla bir araya geldik. Çalışmalarına şahit olduğumuz sanatçılardan hem etkinlik hakkında bilgi aldık hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sanatçılar çalışmalarını tamamladıktan sonra söze Dilek Şafak Çakar başladı...

Çok güzel bir amaca hizmet eden son derece keyifli bir konser gerçekleştirmek için son provaları yapıyoruz. Konserin iki bölümü de ayrı ayrı güzel olacak. İlk bölümde ben, kadın bestekarlara ait Klasik Türk Müziği eserleri seslendireceğim. İkinci bölümde de Ahmet Utku'yla beraber düetlerimiz olacak. Dinleyiciler için, duyduklarında çok mutlu olacakları eserlerden oluşan bir repertuvar hazırladık. Tabi bir sürü de sürpriz...



Sizin için sürprizlerin ne olduğunu öğrenmek istedim. Söyleseler buradan aktaracaktım ama Çakar'ın ardından Ahmet Utku araya girdi ve sözü aldı...



Adı üstünde sürpriz! Kusura bakmayın, konserden önce ne şahane repertuvarımızı ne de yapacağımız sürprizleri kimseyle paylaşamayız. Öğrenmek istiyorsanız, konser günü salonda buluşacağız ve tüm keyfi hep beraber paylaşacağız. Tabi o kadar da ketum değiliz. Mesela ilk bölümde Hafif Batı Müziği eserlerini seslendireceğimi söyleyebilirim, hatta eserlerin farklı dillerde olacağını da...

70'li, 80'li yıllara gideceğiz

Biraz daha bilgi alabilmek için "Dilek Hanım klasik eserler okuyacak, az çok tahmin edilebiliyor. Peki siz yeni eserler mi okuyacaksınız yoksa duyunca herkesin geçmişe sürükleneceği eserler mi?" diye sordum. Ahmet Utku, ne yapmaya çalıştığımı anladı ama çabamı beyhude kılmayarak biraz daha bilgi 'sızdırdı'...



Şarkı listemizin tamamı nostaljik eserlerden oluşuyor. Her şarkıda dinleyenlerle birlikte 70'li, 80'li yıllara gideceğiz. Birimize ilk dansımızı hatırlatacak belki, birimize en büyük hasretimizi... Hangi şarkıya başlasak hep beraber maziyi şöyle bir dolaşıp döneceğiz.

Çabucak tükenen hisler

İki sanatçı daha önce üç kez Soroptimist Kulübü'nün düzenlediği katkı konserlerinde yer aldı ve hep nostaljik eserler seslendirdiler. Bunun nedenini Dilek Şafak Çakar şu sözlerle açıkladı...



Artık her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Ne yazık ki bu 'her şey' torbasının içine hisler de dahil. Çabucak tükenen hisler, tüketim canavarı insana nasıl ilham versin ki eskisi gibi eserler üretilsin! Tercih ettiğimiz şarkıların güftelerinin yazıldığı yıllarda bakışmak, tanışmak, görüşmek, buluşmak... Hepsi için emek sarf edilirdi. O emek sayesinde hisler çok daha uzun yaşardı. Tabi ortaya enfes eserler çıkardı. Şimdi emojiler var ve sanırım müzisyenlere pek ilham vermiyorlar!



*Ahmet Utku da geçmişin müzikleriyle yaşamaktan keyif alanlardan. Utku önce sahneyi paylaşacağı Çakar'ın 'ne güzel ifade ettiğini' vurguladı, sonra da öğrencilere bizim aracılığımızla ince mesajlar iletti...



Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi yolda ilerlemek isterseniz isteyin yola mutlaka büyük hayaller kurarak çıkarsınız. Haliyle öğrencilerimiz de öyle yapıyor. Ancak onlar bu çağda yaşıyorlar ve bu çağın müziklerine maruz kalmaktan rahatsız olmuyorlar. Çünkü 'geleceği' popüler müziğin şu halinde görüyorlar. Halbuki, biraz zamanda yolculuk etseler, yeteneklerini tüketicilerin beklentileriyle değil de hisleriyle harmanlasalar, büyük hayallere ulaşmak daha yakın olacak.

Ben olsam gelip bizi dinlerim

*Ahmet Utku öğrencilere tavsiyeler verince, herhalde hocalık içgüdüsü gereği olacak, Dilek Şafak Sayar da iki kelam etmeden yapamadı... Yalnız onun tavsiyesi öğrencilere değil, konsere davet ettiği potansiyel dinleyicilerineydi...



İş güç dağdağası içinde oradan oraya koşuşturup duruyor, yoruluyor, çoğu zaman müzik dinlemeye vakit bulamıyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam hem gelip bizi dinlerim hem de kız çocuklarının eğitimine katkı veririm. Telaşınızı ve yoğun gündemin etkilerini bir kenara bırakın, gelin birlikte 'Rengarenk' bir mola verelim."