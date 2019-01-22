Yoksa Siz Hala Vietnam’ı Keşfetmediniz mi?

Vietnam, resmi adıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Asya kıtasının güneydoğusunda Laos, Çin ve Kamboçya sınırında Güney Çin Denizi boyunca yer alan kendine has kültürü ve zengin lezzetleri ile ün yapmış olan bakir ve mutlaka görülmesi gereken sahil şeritlerinin yer aldığı tarih kokan bir ülkedir.

90 milyon nüfusa sahip olan Vietnam’ın başkenti Hanoi şehridir. Türk vatandaşlarının seyahat etmeleri için vize talebinde bulunan Vietnam’a nasıl yolculuk edeceğiniz ve Vietnam vizesi ile ilgili bilgiler yazımızın devamında…

Vietnam’da Keşfedilecek Çok Şey Var!

Daha önce görmediğiniz ve tadamadığınız tropikal meyveler, çeşitli kültürlerden etkilenen ülke mutfağının zengin menüleri, 4 kez Çin işgaline maruz kalan ülkenin 1000 yıllık imparatorluk tarihinin oluşturduğu mistik doku ve daha pek çok gizem, tatilciler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Çin kültüründen oldukça fazla etkilenen Vietnam halkı bu etkileşimi mimarilerine yansıtmayı ihmal etmemiştir. Vietnam sokaklarında ve doğa harikası mekânlarında gezinti yaparken kendinizi bambaşka bir dünyada hissedeceksiniz. Vietnam’ın tüm esrarını çözmek ve burada unutulmaz saatler veya günler geçirmek istiyorsanız; vize talebinde bulunmalısınız. Ancak Vietnam vize talebinden önce amaçlarınızı belirlemelisiniz. Vietnam geziniz turistik amaçlı mı yoksa ticari amaçlı mı olacak?

Bir aydan daha uzun süreli kalma planları kuruyor veya ticari bir amaç için Vietnam’a gitmeyi düşünüyorsanız ticari vize, sıradan bir turistik gezi için burayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız turistik Vietnam vizesi almalısınız. Pek çok kaynak Vietnama vize almak için oldukça zor ve caydırıcı bir takım prosedürlerin aşılması gerektiğinden ve dolayısı ile dünyanın alınması en zor vizesinin Vietnam vizesi olduğundan bahsetmektedir. Bu bilgi tamamen yanlıştır diyemeyiz yapılan başvuru şekline bağlı olarak Vietnam vizesinin alınma zorluğu değişkenlik göstermektedir.

Vietnam Vize Başvurusu Aşamaları

Vietnam vizesi nasıl alınır sorusu akıllara gelebilir bunun için gerekli evrakların tamamlanmasının ardından başvuruda bulunulmalıdır. Kesin ve etkili bir sonuç için vize başvurusu aşamasında profesyonel yardım almalısınız. https://vietnamrehberi.com/ adresimiz bu konuda sizlere gerekli olan rehberliği yapmakta ve başvurunuz 7 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Dünyanın neresinde olursanız olun web adresimiz üzerinden yapacağınız online başvuru için pasaportunuzun bir kopyası ve uçak biletiniz yeterli olacaktır. Bunlar dışında ibraz etmeniz gereken başka bir evrak olmadığından anlamsız prosedürler arasında kaybolup gitmeyeceksiniz. Vietnam rehberi üzerinden yapacağınız online ve evraksız başvuru ile onaylanan vizeniz, vize onay mektubu ile Vietnam havalimanına indikten sonra pasaportunuza işletilebileceksiniz. Vietnam vizenizin derhal sonuçlanması için ekspres vize başvurusu adı altında hizmetinize sunduğumuz ikinci bir seçenek daha olduğunu hatırlatalım. Vietnam vizesi 2019 yılı için geçerli olan ücretler ve vize alımı sırasında talep edebileceğiniz ekstra hizmetler ile ilgili geniş bilgiye web sitemizdeki bilgilendirici makaleler veya iletişim hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz.