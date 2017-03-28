Yönetmen İpekçi: Dağıtım firmaları sabun köpüğü filmler istiyor

Konak Belediyesi'nin İzmirli yazar Tarık Dursun K.'nın adıyla hizmete açtığı Karataş semtindeki Tarık Dursun K. Yazar Evi'nin son konuğu 'Büyük Adam Küçük Aşk' filminin yönetmeni Handan İpekçi oldu

Konak Belediyesi'nce restore edilerek İzmir'e kazandırılan tarihi eve misafir olan yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı İpekçi, yeni çekeceği filmle ilgili çalışmalarını burada sürdürüyor.



Öyküsüne İzmir'i de ekledi



Uzun metrajlı yeni bir film çalışması içinde olduğunu dile getiren İpekçi, üzerinde çalıştığı projenin trajikomik bir öykü olduğunu ve bazı sahnelerin de İzmir civarında geçecek şekilde kurgulandığını kaydetti. İki ay İzmir'de kalarak çalışmalarını sürdüren İpekçi, misafir olarak kaldığı süre boyunca Konak Belediyesi film atölyesi ve senaryo atölyesi ile atölye çalışması da yaptı.

Türk sinemasının geldiği noktayı da değerlendiren Handan İpekçi, 'Teknoloji hızla değişiyor. Sanat filmleri, tür filmleri, ticari film çeşitlemesi devam ediyor. Ticari filmlerin dışındaki vizyon filmleri salon bulamıyor ne yazık ki. Böylece bir sonraki film için de finans bulma zorluğu yaşanıyor. Özellikle dağıtımcılar seyircinin sabun köpüğü gibi tüketebileceği filmler istiyor, dizi estetiğinin sinemaya yansımasının da bunda etkisi var' diye konuştu.



Örnek olmalı



Konak Belediyesi'nin usta yazar Tarık Dursun K.'nın adını taşıyan Yazar Evi'nde konuk olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu da ifade eden İpekçi bu uygulamanın Türkiye'nin diğer illerinde de yaygınlaşması gerektiğini söyledi. İpekçi, 'Burada kaldığım süre benim için çok verimli oldu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederim. Umarım burası hiç boş kalmaz. Kadın bir belediye başkanı olarak çalışmalarını önemsiyorum. Belki kadın sinemacılara yönelik de pozitif bir ayrımcılık yapar' diye konuştu.







