Lütfü Dağtaş- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 30 Eylül'de açılan sergi 24 Ekime değin sürecek. Sergide, sanatçının yurt içi ve dışındaki değişik ülkelerde çektiği fotoğraflardan 86 tanesi sergileniyor. Yusuf Tuvi Retrospektif Fotoğraf Sergisi, sanatçının 1974 yılında başladığı fotoğraf serüvenini 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler ve Son Dönem başlıkları altında izleyiciyle buluşturuyor.



İzzet Keribar: İnsan öğesini öne çıkarır



AFIAP unvanlı fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi'nin fotoğrafçılık geçmişinin kendisinden daha eskiye dayandığını aktaran ünlü Fotoğraf Sanatçısı, Yusuf Tuvi'nin arkadaşı İzzet Keribar, sergi dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Yusuf Tuvi'nin fotoğraflarında insan öğesinin daima ön plânda olduğunu vurguladı, "Bazen bir portre, bir gölge ya da yürürken iz bırakan biri olabilir. Buradan yola çıkarak Yusuf Tuvi'nin tarzı hakkında çok daha net fikir sahibi olabiliriz. Yusuf, fotoğraf çekerken mutlaka insan öğesi arar, bulduğunda gözü o insanın hareketlerine odaklanır" dedi. İzzet Keribar, değerlendirmesinde ayrıca, "Bence Yusuf Tuvi'yi, Yusuf Tuvi yapan en önemli kriter, fotoğraflarının beynimize yerleşmesi ve yıllar sonra hatırlanmasıdır" tümcesini kullandı.



Merih Akoğul: İstediği ışık olmazsa deklanşöre basmaz!



Fotoğrafçı, Yazar Merih Akoğul ise Yusuf Tuvi'nin fotoğraflarında ışık unsurunun önde olduğu belirtti, "istediği ışık olmazsa, deklanşöre basmadığını, fotoğrafını çekmediğini biliriz" dedi, "Nesnelere anlam veren, insanları taçlandıran bir ışık, fotoğraflarının gizli öznesi olarak her fotoğrafında yer alır. Işığın renklerle yaptığı dans ise fotoğraflarının o eşsiz kıvamını, kendine özgü lezzetini oluşturur" şeklinde bilgi verdi. Merih Akoğul, değerlendirmesini şu sözlerle sonlandırdı:

"Yusuf Tuvi'nin zaman, mekân ve ışıkla taçlandırdığı fotoğraflarına baktığımda, kendi adıma, fotoğrafımızın bu mütevazi ustasının bizler için görüntüler evreninden özenle koparıp getirdiği her bir parçayı dikkatle izlemekten büyük keyif alıyor ve kendisine, bizlerle paylaştığı tüm güzellikler için teşekkür ediyorum."



Gültekin Çizgen: O bir yaşam fotoğrafçısıdır



Sanatçı, Sanat Yazarı Gültekin Çizgen ise Yusuf Tuvi Retrospektif Fotoğraf Sergisi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "O bir yaşam fotoğrafçısıdır. Ülkemiz fotoğrafının hikayesini öğrendikçe, karşımıza çıkan isimlerin başında da Yusuf Tuvi gelir." dedi.



Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir: Mekanı masal dünyasına çevirir



Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir ise Tuvi'nin fotoğrafta aradığı şeyin, o ülkeye ait insanın yaşam dinamiği olduğunu aktardı, "Dolaştığı coğrafyalarda sıradan bir gezgin değil, aynı zamanda bir kaşiftir. O ülke insanını, çevresiyle birlikte çelişkilerini de arayıp bulmaya, zor ışık koşulları altında mükemmel fotoğraflara dönüştürmeyi sever. İnsanı anlatırken, aslında oraya ait sokakları, çarşıları, pazarları, tapınakları bir masal dünyası içinde yeniden kurgular" değerlendirmesinde bulundu.



Anahtar Kelimeler: AFIAP, Unvanlı, ünlü, Fotoğraf, Sanatçısı

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.