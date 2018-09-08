Zamanı donduran müze

2009’da kurulan ve 2011 yılında özel müze konumuna gelen İzmir Karşıyaka’daki Hamza Rüstem Fotoğraf Evi, içinde barındırdığı eski İzmir fotoğraflarıyla zamanı dondurmuş durumda. Fotoğrafların yanı sıra bünyesinde 600’den fazla eski fotoğraf makinesi bulunduran müzeyi yıllık 20 binden fazla kişi ziyaret ediyor

Süleyman Gülen- İzmir Karşıyaka’da bulunan Hamza Rüstem Fotoğraf Evi, hem Karşıyaka hem de İzmir tarihinin belgelerini taşıyor. Haftaiçi 08.00 ile 17.00 arası ziyarete açık, sadece Pazar günü kapalı olan müze, adını bir Müslümanın kurup işlettiği ilk fotoğrafhanenin (1897) kurucusu Bahaeddin Rahmi Bediz’in çırağı olan Hamza Rüstem’den alıyor. Film stüdyosu, karanlık oda, Hamza Rüstem Salonu ve cihazlar şeklinde 4 bölümden oluşan müzenin bahçesi oldukça geniş. Karşıyaka Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda müze; bahçesinde amatör fotoğrafçıları desteklemek için sergi salonu, gerçek fotoğraf deneyimi yaşatmak için de Camera Obscura odası barındırıyor. Bahçesinde bir de İzmir’e fotoğraflarıyla büyük katkı sağlayan Hamza Rüstem’in heykelini barındıran müze görülmeye değer.

"Şahsi koleksiyonum kaynaklı"

Müzeye kendi koleksiyonlarından bağışlayan Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem, ilk kamera örnekleri olan camera obscuradan 1970’li yıllara kadar olan 600’den fazla fotoğraf makinesinin ve müzede Hamza Rüstem’in çekmiş olduğu fotoğrafların yer aldığını söyledi. Rüstem ‘’Müzemiz benim şahsi koleksiyonum kaynaklı fotoğrafçılık üzerine bir müzedir. İlk kamera örnekleri olan camera obscuradan 1970’li yıllara kadar olan çeşitli 600’den fazla fotoğraf makinesi yer alıyor.

Müzemizde faal olarak yer alan camera obscura ile de gelen ziyaretçiler fotoğrafın oluşumuna tanıklık edebilirler. Dedem ve oğlullarının çektiği fotoğraflar ve dedemin eşyalarının bulunduğu bir bölümümüz de var. Karşıyaka’nın eski Belediye Başkanı Cevat Durak’ın katkıları sayesinde müzemizi oluşturduk. Şuanki başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da desteklerini sürdürmekte. İzmir’in tarihini görmek isteyen sanatsever ve fotoğrafseverlerimizi müzemize bekliyoruz’’ diye konuştu.