Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

Karşıyaka'da konser veren Zuhal Olcay, yeni yaşını sahnede, sevenleriyle birlikte kutladı. Başkan Akpınar'ın pastalı sürprizi ise ünlü sanatçıyı hem sevindirdi hem duygulandırdı. Bu mutlu tabloya yüzlerce Karşıyakalı eşlik etti

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Zuhal Olcay, doğum günü olan 10 Ağustos'ta Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. En güzel şarkılarını Karşıyakalılar için seslendiren Olcay, sürpriz doğum günü kutlaması ile sevince boğuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar konser sırasında sahneye çıkarak ünlü sanatçının yeni yaşını kutladı ve pasta kesildi. İkili, sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmedi.



UZUN YILLAR BİRLİKTEYİZ



Başkan Akpınar “İzmir aşığı, özgürlüğün ve demokrasinin adı, en önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş kadını Zuhal Olcay’ı Karşıyakamızda ağırlamak bizim için ayrıcalık. Doğum günün kutlu olsun. Uzun yıllar daha birlikte olmayı umuyoruz” dedi.



TEŞEKKÜR ETTİ



Olcay "Hayatımda karşılaştığım en güzel sürprizlerden biri. Nefessiz kaldığımda bu kente geliyorum. İzmir'in bende ayrı ve özel bir yeri var. Bu güzel sürpriz için Başkan Akpınar'a ve tüm Karşıyakalılara teşekkürler" dedi.



