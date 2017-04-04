17 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki'nin planı hazır

17 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki'nin planı hazır

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık üç yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki, artık tahliye için gün sayıyor.


17 Haziran'da tahliye edilecek olan sanatçı, özgürlüğün tadını çıkarmak için de şimdiden plan yapmaya başladı. Seki'ye yakın kaynaklar, sanatçının cezaevinden çıkar çıkmaz meraklı gözlerden ve objektiflerden uzak kalmak düşüncesiyle Avrupa'ya gitmek istediğini açıkladı. Nişanlısı Faruk Salman'ın, onun bu isteğinden haberdar olduğu ve bir Avrupa tatili planladığı da gelen haberler arasında. (Sözcü)
Etiketler; #deniz seki #deniz seki tahliye
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