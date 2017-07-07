2 yıl önce evlenen ünlü çift boşanıyor!

Geçtiğimiz aylarda 'ayrılacakları yönünde' haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.
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