2 yıl önce evlenen ünlü çift boşanıyor!

2015 yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan kötü haber geldi

2 yıl önce evlenen ünlü çift boşanıyor!

Geçtiğimiz aylarda 'ayrılacakları yönünde' haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı. 

Etiketler; #merve boluğur #murat dalkılıç
Önceki Haber
Ben Aldırma Zararlı Mı?
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu İstanbul sınırına ulaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.