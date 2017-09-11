2 yıllık evlilik bugün resmen bitti

Ünlü isimler Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur iki yıllık evliliklerini bugün noktaladı

Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur’un iki yıl süren evliliklerini bugün resmen bitti.



Bugün Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.