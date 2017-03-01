71 yaşındaki Ajda Pekkan, anne olmak istediğini açıkladı

72 yaşındaki bir Hintli kadının çocuk doğurması, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı harekete geçirdi. 71 yaşındaki Süper Star, anne olmak istediğini açıkladı
71 yaşındaki Ajda Pekkan, anne olmaya karar verdi. Konuyla ilgili doktorlarla görüşmeye başlayan Pekkan, 72 yaşındaki Hintli bir kadının anne olduğunu duyduktan sonra buna karar verdi. Hintli kadının tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını öğrenen Pekkan, konuyla ilgili doktorlardan bilgi almaya başladı.
Alınan bilgiye göre Süper Star, geçtiğimiz günlerde Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftini ziyaret etti. Ziyarette çiftin bebekleri Azur Benan'la zaman geçiren Pekkan'ın çocuk özlemi alevlendi. Hintli bir kadının 72 yaşında anne olduğunu öğrenen Pekkan, bir umutla anne olmak için kolları sıvadı.
Çocuk sahibi olmak istediğini açıklayan Pekkan, bir daha dünyaya gelsem mutlaka çocuk sahibi olmak isterim açıklaması yaptı. Çok genç yaşta kariyer yaptığını ve çok savruk yaşadığını anlatan Pekkan, o savrukluğun içinde bir çocuğu mutlu edemeyeceğini anlattı. Zaman içinde de çocuk konusunda güvenini kaybettiğini anlatan Pekkan, o yüzden de kendisini işine verdiğini anlattı.