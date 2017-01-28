'Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlenecek mi?' sorusuna beklenmedik cevap

Uzun zamandır Acun Ilıcalı ile birlikte olan ve ondan da bir çocuğu bulunan Şeyma Subaşı'ndan ilginç bir açıklama geldi

Acun Ilıcalı, bir süre önce eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmıştı. Bu boşanmanın ardından Acun'un birlikte olduğu ve bir de kızının bulunduğu Şeyma Subaşı ile evlenmesi bekleniyordu. Ancak beklenen evlilik bir türlü gerçekleşmedi.



Konuyla ilgili ilk defa da bir açıklama geldi. Boşanma sonrası Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, bir takipçisinin sorusunu yanıtladı. Takipçisinin 'Neden evlenmedin çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünmüyor musunuz?' sorusuna yanıt veren Subaşı, "Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.



TV8'in sahibi ve ünlü programların yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, bir süredir Şeyma Subaşı ile birlikteydi. Çiftin Melisa isimli bir de kızları bulunuyor.