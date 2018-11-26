Acun-Şeyma evliliği 8 dakikada bitti!

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın mutlu halleri dikkat çekti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 9 yıllık birliktelikleri jet hızında bitti. Ünlü çift, 8 dakika süren davada tek celsede boşandı.

"İDDİALAR ÇİRKİN VE ASILSIZDIR"

Evliliği 8 dakika süren duruşmada bitiren Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz... Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir.

Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık."