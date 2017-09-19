Acun ve Şeyma, 8 yıl sonra imzaları attı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı ile dün Fransa'da nikah masasına oturdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 8 senedir birlikte olduğu ve bir kızlarının bulunduğu Şeyma Subaşı ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift dün Fransa'da nikah masasına oturdu ve evliliğin imzalarını attı. Acun'un nikah şahidi yakın arkadaşı Esat Yontunç olurken, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi ise ablası Kübra Subaşı oldu.



Marsilya'daki Türk Konsolosluğu'nda kıyılan nikah sonrası grup, helikopterle St. Tropez'e döndü. Geceyi ise Byblos oteldeki süitlerinde geçirdi. St. Tropez'deki oteliğin gecelik fiyatı 8 bin 250 TL.



Düğün bugün Bagatelle'de açık havada gerçekleşecek.



Davetliler gece kulübü Cave'da sabaha kadar sürecek partide eğlenecek.