Acun ve Şeyma çifti boşanıyor iddiası!

Geçtiğimiz sene Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacaklarını iddiası magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı

2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacağı iddia edildi.

Bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları iddia edilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin dün itibariyle dost kalarak boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

Çiftin bugün anlaşmalı olarak boşanacakları da çıkan söylentiler arasında.

"BOŞANIYORUZ, HABERLER DOĞRU"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.