Adriana Lima: 35 yıl Metin'i beklemişim

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk hakkında ilk kez konuştu. Lima, "35 yıl Metin'i beklemişim." dedi

Victoria Secret meleklerinden Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkilerinin reklam olduğunu söyleyenlere Metin Hara'dan sonra Adriana da cevap verdi. Güzel model, "35 yıl Metin'i beklemişim." diyerek yaşadığı aşkı özetledi.



Adriana Lima, Hara'ya duyduğu aşkı "Ben 35 yıl Metin'i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız" sözleriyle dile getirdi.





ÖPÜŞMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Metin Hara da "Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek" dedi."Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin" diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: "Benim eşcinsel olduğumu ve 'Yol' adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz'la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim."