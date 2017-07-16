Adriana Lima ABD’ye yalnız gitti

Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi. Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’ye giden Lima Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Ayrıca ünlü manken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.Kaynak: DHA
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