Adriana Lima ABD’ye yalnız gitti

METİN Hara ile yaşadığı ilişki ile basının ilgi odağı haline gelen ünlü manken Adriana Lima, ABD’ye gitti

Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi. Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’ye giden Lima Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Ayrıca ünlü manken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.







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