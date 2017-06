Adriana Lima Antalya'da

ANTALYA'da yarın akşam düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak top model Adriana Lima, Antalya'ya geldi

Dosso Dossi Fashion Show yöneticileri tarafından Antalya Havalimanı CIP çıkışında karşılanan Adriana Lima, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. New York'tan İstanbul aktarmalı Antalya'ya gelen Adriana Lima, çiçeklerle karşılandı. Kırmızı spor elbise giyen Lima, siyah şapka ve gözlüğüyle göze çarptı.



"Merhaba arkadaşlar" diyerek gazetecileri selamlayan Lima, "Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum" diyerek el salladı. Korumalar eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Lima, kalacağı Rixos Premium Otel'in kral villalarına hareket etti.



Ünlü manken, yarın gece Dosso Dossi Fashion Show açılış defilesinde The Land of Legends'te kurulan podyumda, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros gibi Victoria Secret's melekleri ile birlikte yürüyecek.

