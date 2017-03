Adriana Lima, Antalya'da podyuma çıkacak

Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı, top model Adriana Lima olacak. Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovda, podyuma baş manken olarak çıkacak Adriana Lima, dört kıyafet sergileyecek

İlk olarak 2013 yılında katıldığı Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Lima, 9 Haziran günü The Land of Legends Theme Park'ta özel olarak hazırlanacak podyumda 50 mankenle birlikte yürüyecek. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptıkları teklifi kabul eden Adriana Lima'nın, Türkiye'ye yeniden gelecek olmaktan dolayı heyecanlandığını belirtti.



Hikmet Eraslan, “Bu yıl en büyük şovumuza hazırlanıyoruz. Gerek podyumda yürüyecek isimlerle, gerekse defilemizi gerçekleştireceğimiz Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends Theme Park'la uzun süre konuşulacak görkemli bir şova imza atacağız. Bu yıl, baş mankenimiz Adriana Lima'nın yanı sıra sürpriz isimleri de Antalya'da ağırlıyor olacağız" dedi.