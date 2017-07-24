Adriana Lima, aşkını sosyal medyadan da ilan etti!

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a sevgilisi Metin Hara ile birlikte gelen Adriana Liman, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti

Adriana Lima, aşkını sosyal medyadan da ilan etti!

Dünyacı ünlü manken Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde Türk yazar Metin Hara ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. İki Bodrum'a gelerek burada birlikte iki gün tatil yapmıştı. Daha sonra da Lima, Hara'yı burada bırakarak ülkesine dönmüştü.

O günden bu yana da ikili hakkında hiçbir gelişme yaşanmamıştı. İkilinin reklam amaçlı birlikte olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.


Ancak ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Metin Hara'ya olan aşkını ilan etti.

Adriana Lima, sosyal medya hesabından Hara ile birlikte olduğu bir fotoğraf yayınladı ve fotoğrafa da 'Aşkı seçtim' notunu düştü.

Etiketler; #adriana lima #metin hara
Önceki Haber
Göçük altında kalan madenci kurtarılamadı!
Sonraki Haber
Koncuk: Atatürk'ün müfredattan çıkarılması iyi niyetli değil!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.