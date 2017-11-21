Adriana Lima, jübilesini yaptı

Brezilyalı model Adriana Lima, Victoria's Secret defilesi için son kez podyumda yürüdü

36 yaşındaki 2 çocuk annesi model, Çin'de gerçekleşen defilede jübilesini yaptı. 18 yaşından beri Victoria's Secret ile çalışan Adriana Lima'nın bu son defile şovuydu.



Podyuma siyah bir kanatla çıkan Lima, defileden bir kareyi de instagram hesabında paylaştı. Lima fotoğrafına 'inanılmaz derecede güzel, ilginç ve gizemli bir macera' notunu düştü.





Adriana Lima 12 Haziran 1981 Brezilya doğumlu, tam bir İkizler burcu. Güzelliği bir yana; daldan dala konan kalbi, yüzünden eksik olmayan gülümsemesi, tuhaf açıklamaları ve mistisizme olan merakıyla tanıyoruz onu. Halbuki düşük gelirli ve muhafazakar bir ailede doğdu Adriana. 13 yaşına kadar çok sıradan bir hayatı vardı. Ta ki bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilene kadar...





15 yaşındayken Brezilya'daki bir modellik yarışmasında birinci olan Adriana Lima, o kadar hızlı yükseldi ki, 16 yaşında New York’a taşındı ve hemen Vogue, Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri yaptı. 1,78 cm. boyundaki Adriana Lima, neredeyse tüm ünlü markaların defilelerine çıktı.



Henüz 19 yaşındayken dünyanın en ünlü mankenleri Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova ile aynı defilelere çıkan ve dünyaca tanınan markaların reklam yıldızı olan Adriana Lima, Victoria’s Secret defileleri sayesinde iyice tanınır hale geldi.





Türkiye ise onu, Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var Mısın Yok Musun' adlı programa katılınca tanıdı.



14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jarić ile evlendi. Bu evlilikten Valentina ve Sienna adlı iki kızı oldu. Evliliği 5 yıl sürdü.





Boks antrenörü Joe Thomas ile ilişkisi 7 ay sürdü. Lima, her fırsatta kameralar karşısında Joe'ya olan aşkını göstermekten çekinmiyor, Instagram hesabına “Hayatımın aşkısın, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum” gibi sözler yazıyordu.



Lima, son aşkını Türkiye’den buldu. Kişisel gelişim kitapları yazarı ve Türkiye’nin en çok kazanan yazarlarından Metin Hara ile birlikteliği herkesin dilinde.