Adriana Lima, sevgilisini öpücüklere boğdu

Bodrum'a yazar olan erkek arkadaşı Metin Hara ile tatile gelen dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, güne kaldığı villada kahvaltı ile başladı

Top model Adriana Lima, erkek arkadaşı Metin Hara ile dün tatil için geldiği Bodrum'da geceyi, Dereköy Mahallesi'ndeki turizmci Şeyda Karakaya'ya ait olan ve genellikle düğünler için kiralanan 'No 81 Değirmen' adlı özel villada geçirdi. Güne erken başlayan ünlü model Lima ve erkek arkadaşı Hara, villanın ön terasında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda ünlü model, sık sık selfie yaptığı erkek arkadaşı tarafından öpücüğe boğuldu.



Kahvaltıya askılı bluzu ile makyajsız çıkan ünlü modelin bol bol portakal suyu içtiği dikkati çekti. Basın mensupları ünlü modeli görüntüleyebilmek için büyük çaba harcadı.



Adriana Lima'nın, gününü kaldığı villada geçireceği, yarın ise Gökova Körfezi ve Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkacağı öğrenildi.